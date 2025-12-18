Σε εντατικούς ρυθμούς η προετοιμασία της βρετανικής ειρηνευτικής δύναμης για την Ουκρανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνει τις προετοιμασίες για την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού και της οριστικοποίησης των σχεδίων ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας The i Paper.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την πεποίθηση ότι μια ειρηνευτική συμφωνία φαντάζει πλέον πιο κοντά από ποτέ, ενώ ο Βρετανός υπουργός άμυνας, Τζον Χίλι, επιβεβαίωσε ότι η χώρα του «ανεβάζει τα επίπεδα ετοιμότητας» για την ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων σε περίπτωση συμφωνίας. Η παρουσία των δυνάμεων αυτών θα έχει ως κύριο στόχο την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων.

«Συνεχίζω να κατευθύνω τη χρηματοδότηση για την προετοιμασία των βρετανικών στρατευμάτων και των ενόπλων δυνάμεων ώστε να είμαστε έτοιμοι να αναπτυχθούμε όταν έρθει η ειρήνη, με στρατεύματα στο έδαφος και αεροσκάφη στον αέρα», δήλωσε σε συνάντηση της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας.

Υπήρξαν «ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες είναι πιο προχωρημένες από οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου», σύμφωνα με τον Χίλι.

Το βρετανικό υπουργείο άμυνας εξετάζει επί του παρόντος το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να είναι οι μονάδες έτοιμες για ανάπτυξη και προχωρά στον σχεδιασμό των τοποθεσιών από και προς τις οποίες θα μετακινηθούν τα στρατεύματα.

Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία επιτάχυνσης των δαπανών για την «προστασία των δυνάμεων» και άλλων απαραίτητων υλικών. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα εξαρτηθεί από τον ρόλο της δύναμης όπως αυτός θα οριστεί σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αλλά ενδέχεται να κυμαίνεται από drones και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου μέχρι οχήματα και αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τα στρατεύματα πιθανότατα θα προέλθουν από το εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι από άλλες νατοϊκές αποστολές ή ασκήσεις.

Η ταχύτητα επίτευξης της συμφωνίας θα καθορίσει ποιες βρετανικές μονάδες θα αναπτυχθούν. Μια γρήγορη συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της επίλεκτης 16ης Ταξιαρχίας Αεροπορικής Εφόδου, η οποία εδρεύει στο Κόλτσεστερ και αποτελεί την παγκόσμια δύναμη ταχείας αντίδρασης του βρετανικού στρατού. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει συμμετάσχει στην εκκένωση της Καμπούλ (2022) και του Σουδάν (2023).

Ωστόσο, εκτιμάται πως αν το υπουργείο άμυνας έχει χρονικό περιθώριο, θα προτιμήσει να θέσει σε ετοιμότητα άλλες μονάδες, ώστε να διατηρήσει την 16η Ταξιαρχία διαθέσιμη για άλλες παγκόσμιες κρίσεις.

Μια άλλη πηγή ανέφερε στην i Paper ότι «η συμμαχία των προθύμων εργάζεται πάνω σε αυτά τα σχέδια εδώ και πολύ καιρό. Ο ρυθμός αυξάνεται και τα σχέδια εδραιώνονται, τώρα που υπάρχει μια πραγματική προοπτική εκεχειρίας».

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ένα μοντέλο που εξετάζεται είναι η δημιουργία μιας δύναμης που θα μετακινείται ανάλογα με το πού συγκεντρώνονται ρωσικά στρατεύματα, καθώς η μόνιμη φύλαξη κατά μήκος των συνόρων Ρωσίας-Ουκρανίας θα επιβάρυνε υπερβολικά το ανθρώπινο δυναμικό. Εναλλακτικά, τα στρατεύματα θα μπορούσαν να αναλάβουν την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών.

Σε περίπτωση που η παρουσία του ΝΑΤΟ εντός Ουκρανίας αποτελέσει «κόκκινη γραμμή» για τον Πούτιν στις διαπραγματεύσεις, εξετάζεται το σενάριο η δύναμη αυτή να σταθμεύσει σε συμμαχική χώρα, όπως η Πολωνία, ώστε να είναι έτοιμη να επέμβει άμεσα αν χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.