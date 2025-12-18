Βρετανία: Χειροπέδες σε όσους καλούν σε «παγκοσμιοποίηση της ιντιφάντα»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στη σύλληψη όσων φωνάζουν συνθήματα όπως «παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα» έλαβαν από κοινού η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και η Αστυνομία του Μάντσεστερ, θέτοντας σε εφαρμογή ένα αυστηρότερο πλαίσιο αστυνόμευσης για τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Η απόφαση έρχεται ως απάντηση σε αυτό που οι αρχές περιγράφουν ως «αλλαγή του πλαισίου» μετά από τα πρόσφατα βίαια περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας επίθεσης σε συναγωγή του Μάντσεστερ τον περασμένο Οκτώβριο και του μακελειού στην Αυστραλία.

«Οι λέξεις και τα συνθήματα που χρησιμοποιούνται, ειδικά σε διαμαρτυρίες, έχουν σημασία και έχουν συνέπειες στον πραγματικό κόσμο», σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους οι δύο αστυνομικές δυνάμεις, εξηγώντας ότι «έχουν σημειωθεί βίαιες πράξεις, το πλαίσιο έχει αλλάξει, οι λέξεις έχουν νόημα και συνέπειες. Θα δράσουμε αποφασιστικά και θα προβούμε σε συλλήψεις».

Όπως προσθέτουν, «τα εβραιόπουλα φοιτούν σε σχολεία πίσω από φράχτες, φυλαγμένα από ασφάλεια και τακτικές αστυνομικές περιπολίες. Καμία κοινότητα δεν θα έπρεπε να ζει έτσι. Αυτό πρέπει να αλλάξει.»

Οι αστυνομικοί της «πρώτης γραμμής» έχουν ήδη λάβει οδηγίες για την εφαρμογή αυτής της αυστηρότερης προσέγγισης. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, η Μητροπολιτική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο Λονδίνο που φώναζαν συνθήματα υπέρ της ιντιφάντα, με την κατηγορία της διατάραξης της δημόσιας τάξης με ρατσιστικά κίνητρα.

Η αυστηροποίηση της στάσης της αστυνομίας έτυχε θερμής υποδοχής από εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας. Ο Αρχιραβίνος της Βρετανίας, Εφραίμ Μίρβις, χαιρέτισε επίσης την απόφαση, σημειώνοντας ότι τέτοια συνθήματα υποκινούν το μίσος.

Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Το επίμαχο σύνθημα, που αναφέρεται στις παλαιστινιακές εξεγέρσεις κατά της ισραηλινής κατοχής, αποτελεί σημείο τριβής, με τους διαδηλωτές να το ερμηνεύουν ως έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη και αντίσταση, ενώ οι επικριτές το θεωρούν ευθεία απειλή βίας κατά των Εβραίων παγκοσμίως. Η λέξη ιντιφάντα σημαίνει στα αραβικά «ταρακούνημα». Ως πολιτικός όρος, έχει καθιερωθεί έχει καθιερωθεί ως «εξέγερση» ή «αντίσταση».

