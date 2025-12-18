Η μη επίτευξη συμφωνίας για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία ήταν το μήνυμα που έστειλε την Πέμπτη στην Ευρώπη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα μιλήσω με όλους τους ηγέτες, θα παρουσιάσω τα επιχειρήματά μας και ελπίζω ακράδαντα ότι μπορούμε να λάβουμε μια θετική απόφαση. Χωρίς αυτήν, θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, όπως ανέφερε το AFP.

Νέα συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας με την αμερικανική, την Παρασκευή και το Σάββατο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετά τον Λευκό Οίκο.

«Αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σύντομα στον τερματισμό του πολέμου θα χρειαστούμε ενίσχυση» επισήμανε στη σκιά της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών όπου συζητείται η ουκρανική χρηματοδότηση

Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ διευκρίνισε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μεταβαίνει αύριο Παρασκευή στη Βαρσοβία για μια πρώτη συνάντηση με τον Πολωνό ομόλογό του, τον εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι, γνωστό για τις επικριτικές του θέσεις έναντι του Κιέβου, μια συνάντηση που προμηνύεται τεταμένη αλλά θεωρείται ουσιαστική για τους δύο γείτονες.

Χρειάστηκαν τέσσερις μήνες αφότου ο Πολωνός πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του για να συναντηθούν οι δύο αρχηγοί κρατών, αν και η Πολωνία έχει υποδεχθεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ναβρότσκι απέρριψε τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις να επισκεφθεί το Κίεβο, με το περιβάλλον του να αφήνει να εννοηθεί ότι περίμενε τον Ζελένσκι στη Βαρσοβία, δυσαρεστημένος από την κατάσταση των διμερών σχέσεων.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

