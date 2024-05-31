Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ υποβάθμισε σήμερα Παρασκευή τις ρωσικές απειλές για κλιμάκωση, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει τη Ρωσία με αμερικανικά όπλα, δηλώνοντας ότι το Κίεβο έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Η άδεια του Πενταγώνου στην Ουκρανία να εξαπολύσει πλήγματα στο ρωσικό έδαφος δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο την πορεία της «ειδικής επιχείρησης» δήλωσε στο RIA Novosti ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας. «Ταυτόχρονα θα εμφανιστούν απειλές για τις ίδιες τις ΗΠΑ και η Μόσχα θα απαντήσει ασύμμετρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος βουλευτής.

«Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο (…) Αποτελεί μέρος των προσπαθειών του (Ρώσου) προέδρου (Βλαντίμιρ) Πούτιν να εμποδίσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να στηρίξουν την Ουκρανία», σχολίασε ο Στόλτενμπεργκ πριν από την έναρξη συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών της Συμμαχίας στην Πράγα.

Δημοσίευμα του Politico, που επικαλείται 3 Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο καλά πληροφορημένες πηγές που δεν κατονομάζει, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε σιωπηρά άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά οπλικά συστήματα σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών παραμεθόριων περιοχών, αποκλειστικά κοντά στην περιοχή του Χαρκόβου.

«Ο πρόεδρος πρόσφατα έδωσε εντολή στην ομάδα του να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα για τον σκοπό της αντεπίθεσης στο Χάρκοβο, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να απαντήσει στις ρωσικές δυνάμεις που την πλήττουν ή που προετοιμάζονται να την πλήξουν», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τι επιτρέπεται, και τι όχι, στο Κίεβο μετά το «πράσινο φως» των ΗΠΑ

Ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι η πολιτική των ΗΠΑ «δεν έχει αλλάξει», βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται στο Κίεβο να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα ενός της Ρωσίας.

Όπως επισημαίνει το Politico, η Ουκρανία ζήτησε από τις ΗΠΑ να αλλάξουν την πολιτική τους μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης εναντίον του Χαρκόβου αυτόν τον μήνα, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Ουσιαστικά, η Ουκρανία τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα που της έχουν δοθεί από τις ΗΠΑ, όπως ρουκέτες και εκτοξευτήρες ρουκετών, για να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους που κατευθύνονται προς το Κίεβο, εναντίον στρατευμάτων που συγκεντρώνονται στη ρωσική πλευρά των συνόρων κοντά στο Χάρκοβο ή εναντίον ρωσικών βομβαρδιστικών που εκτοξεύουν βόμβες εναντίον ουκρανικού εδάφους.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα για να πλήττει μη στρατιωτικές υποδομές ή να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στρατιωτικών στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.