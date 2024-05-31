Σε μία απόφαση ορόσημο της αμερικανικής δικαιοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκε χθες ένοχος για το σύνολο των 34 κατηγοριών που τον βάραιναν στην ποινική δίκη του για απάτη, με σκοπό να συγκαλυφθεί η εξαγορά της σιωπής της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, λίγο καιρό πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο σύζυγος της ηθοποιού, Μπάρετ Μπλέιντ, μιλώντας στο CNN, δήλωσε ότι με την ετυμηγορία της ενοχής έφυγε «μεγάλο βάρος από τους ώμους της».

Η Ντάνιελς ακόμα «επεξεργάζεται» τα νέα και νιώθει «λίγο δικαιωμένη» για το αποτέλεσμα, είπε ο Μπλέιντ.

«Θα το πηγαίνουμε μέρα με την ημέρα, μέχρι να συνέλθει» δήλωσε.

Μιλώντας επίσης στο CNN, ο δικηγόρος της Ντάνιελς, Κλαρκ Μπρούστερ, αποκάλυψε τη συναισθηματική της κατάσταση - «ένα μείγμα συναισθημάτων» - μετά την έκδοση της ιστορικής ετυμηγορίας από τους ενόρκους.

«Ήταν αρκετά συναισθηματική. Πολλά ανάμεικτα συναισθήματα. Προφανώς, είναι μια θλιβερή στιγμή για οποιονδήποτε να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταδίκη. Είναι σημαντικό για τη χώρα και (όλη η δίκη) την τάραξε πολύ » είπε ο Μπρούστερ.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι η πελάτισσα του υποφέρει από παρατεταμένο άγχος, μετά από τις δύο μέρες που κατέθεσε στο δικαστήριο και φοβάται ότι «κάποιος θα της κάνει κακό».

Η ποινή του πρώην προέδρου Τραμπ θα τού απαγγελθεί την 11η Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.