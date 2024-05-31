Σκληραίνουν, ώρα με την ώρα, οι αντιδράσεις της Μόσχας στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήξει ρωσικό έδαφος με αμερικανικά όπλα.



«Όλες οι προσπάθειες να επιβληθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία είναι μάταιες», δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ. Όλοι οι στόχοι της «ειδικής επιχείρησης» σίγουρα θα επιτευχθούν, επέμεινε.



«Η Δύση παρατείνει τη σύγκρουση με την παροχή όπλων και πληροφοριών στην Ουκρανία» ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.



«Οι ΗΠΑ καταστρέφουν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, προκαλούν συγκρούσεις για να διατηρήσουν την ηγεμονία τους» υποστήριξε ο Αντρέι Μπελούσοφ.



Όπως ανέφερε δε, 880 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους τέθηκαν υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού το 2024.



Στην περιοχή του Χαρκόβου, σε σημαντικές περιοχές, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποχώρησαν 8 με 9 χιλιόμετρα.



«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχασαν περισσότερο από 35 χιλιάδες στρατιωτικό προσωπικό και πάνω από 2.700 όπλα τον Μάιο» υποστήριξε.



Μεταξύ του κατεστραμμένου ουκρανικού εξοπλισμού ήταν 290 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Abrams και επτά Leopard.



Ανακοίνωσε μάλιστα ότι την Τετάρτη ο ρωσικός στρατός απέκρουσε μια μαζική επίθεση με δέκα πυραύλους ATACMS στη Γέφυρα της Κριμαίας. «Όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν, με αποτέλεσμα να σωθούν εκατοντάδες ζωές», τόνισε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας.

«Θα απαντήσουμε ασύμμετρα» προειδοποίησε νωρίτερα ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, μιλώντας στο πρακτορείο RIA.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η απόφαση του Τζο Μπάιντεν «δεν πρόκειται να επηρεάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν τα ξημερώματα πως η Ουάσιγκτον δεν επιτρέπει στο Κίεβο τη χρήση ATACMS ή μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους για να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής, Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Η πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως και η Ουκρανία να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δυτικά όπλα τα οποία έχει προμηθευτεί κατά της ρωσικής επικράτειας, είχε ήδη αρχίσει να αυξάνεται, με τη Μόσχα, από την πλευρά της, όμως να προειδοποιεί με σοβαρές συνέπειες και το Κρεμλίνο να κατηγορεί το ΝΑΤΟ πως άρχισε νέο κύκλο κλιμάκωσης.

Πηγή: skai.gr

