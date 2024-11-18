Οργή στη Ρωσία για το «πράσινο» φως των ΗΠΑ στη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από το Κίεβο, αλλά ο Πούτιν σιωπά μέχρι στιγμής

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήξει το εσωτερικό της Ρωσίας με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με το BBC.

«Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν... έλαβε μια από τις πιο προκλητικές, μη υπολογισμένες αποφάσεις της κυβέρνησής του, η οποία ενέχει τον κίνδυνο καταστροφικών συνεπειών», ανέφερε το πρωί της Δευτέρας ο ιστότοπος της ρωσικής κυβερνητικής εφημερίδας Rossiyskaya Gazeta.

Ο Ρώσος βουλευτής Λεονίντ Σλούτσκι, επικεφαλής του φιλοκρεμλινικού Φιλελεύθερου-Δημοκρατικού Κόμματος, προέβλεψε ότι η απόφαση αυτή «αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση με σοβαρές συνέπειες».

Ο Ρώσος βουλευτής Βλαντίμιρ Ντζαμπάροφ έκανε λόγο για «ένα πρωτοφανές βήμα προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Υπάρχει θυμός αλλά όχι πραγματική έκπληξη.

Η Komsomolskaya Pravda, η φιλοκρεμλινική εφηεμρίδα, αποκάλεσε την απόφαση αυτή ως μια «προβλέψιμη κλιμάκωση».

Αυτό που πραγματικά μετράει, όμως, είναι πώς χαρακτηρίζει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την απόφαση αυτή, ο οποίος δεν είπε τίποτα το βράδυ της Κυριακής. Αλλά ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει πει πολλά στο παρελθόν.

Τους τελευταίους μήνες, το Κρεμλίνο έχει καταστήσει το μήνυμά του προς τη Δύση απολύτως σαφές: Μην το κάνετε, μην καταργήσετε τους περιορισμούς στη χρήση των όπλων μεγάλου βεληνεκούς, μην επιτρέψετε στο Κίεβο να χτυπήσει βαθιά στο ρωσικό έδαφος με αυτούς τους πυραύλους.

Τον Σεπτέμβριο ο Πούτιν προειδοποίησε ότι αν επιτραπεί κάτι τέτοιο, η Μόσχα θα το θεωρήσει ως «άμεση συμμετοχή» των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Αυτό θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ... πολεμούν με τη Ρωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον επόμενο μήνα, ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε επικείμενες αλλαγές στο ρωσικό πυρηνικό δόγμα, το έγγραφο που καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Μόσχα μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

Αυτό ερμηνεύτηκε ευρέως ως ένα ακόμη μήνυμα προς την Αμερική και την Ευρώπη να μην επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει το ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Το να μαντεύεις τις επόμενες κινήσεις του Πούτιν δεν είναι ποτέ εύκολο. Αλλά έχει αφήσει υπονοούμενα.

Τον Ιούνιο, σε μια συνάντηση με τους επικεφαλής των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, ο Πούτιν ρωτήθηκε: Πώς θα αντιδρούσε η Ρωσία εάν δινόταν η ευκαιρία στην Ουκρανία να πλήξει στόχους στο ρωσικό έδαφος με όπλα που προμηθεύει η Ευρώπη;

«Πρώτον, θα βελτιώσουμε, φυσικά, τα συστήματα αεράμυνάς μας. Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους», απάντησε ο Πούτιν. «Δεύτερον, πιστεύουμε ότι αν κάποιος σκέφτεται ότι είναι δυνατόν να προμηθεύσει τέτοια όπλα σε μια εμπόλεμη ζώνη για να πλήξουν το έδαφός μας και να μας δημιουργήσουν προβλήματα, γιατί να μην προμηθεύσουμε τα δικά μας όπλα της ίδιας κατηγορίας σε εκείνες τις περιοχές σε όλο τον κόσμο όπου θα στοχεύουν ευαίσθητες εγκαταστάσεις των χωρών που το κάνουν αυτό στη Ρωσία;», πρόσθεσε.

Με άλλα λόγια, ο εξοπλισμός αντιπάλων της Δύσης ώστε να μπορούν να πλήττουν δυτικούς στόχους στο εξωτερικό είναι κάτι που η Μόσχα εξετάζει.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είπε ότι συζήτησε το θέμα αυτό σε πρόσφατη συνάντηση με δυτικούς αξιωματούχους. «Τους προειδοποίησα. Να είστε προσεκτικοί με αυτούς τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς», είπε ο κ. Λουκασένκο.

«Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης μπορεί να έρθουν στον Πούτιν και να ζητήσουν οπλικά συστήματα ώστε να πραγματοποιούν πλήγματα σε πλοία.

«Και αν πάρει εκδίκηση από εσάς για την προμήθεια όπλων μεγάλου βεληνεκούς στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προμηθεύοντας τους Χούθι με το πυραυλικό σύστημα Bastion; Τι θα συμβεί αν χτυπηθεί ένα αεροπλανοφόρο; Ένα βρετανικό ή αμερικανικό. Τι θα γίνει τότε;»

Ωστόσο, ορισμένες από τις αντιδράσεις των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία φάνηκε να έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν την εξέλιξη αυτή.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη προηγουμένως αναχαιτίσει πυραύλους ATACMS κατά τη διάρκεια επιθέσεων στις ακτές της Κριμαίας», δήλωσε στρατιωτικός εμπειρογνώμονας στη ρωσική εφημερίδα Izvestia, η οποία συνέχισε να υπονοεί ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να “αναθεωρήσει” την απόφαση.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη κατάσταση. Σε δύο μήνες, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έχει φύγει από τα καθήκοντά του και ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Το Κρεμλίνο γνωρίζει ότι ο Τραμπ έχει υπάρξει πολύ πιο επιφυλακτικός από τον Μπάιντεν όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία.

Μένει να φανεί αν αυτό θα αποτελέσει παράγοντα στους υπολογισμούς του Πούτιν καθώς θα διαμορφώνει την απάντηση της Ρωσίας.

