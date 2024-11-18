Ρωσίδα βουλεύτρια: Ο Μπάιντεν διακινδυνεύει τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο με την απόφαση για τους πυραύλους - Ελπίζουμε ο Τραμπ να την ακυρώσει

Η Ρωσίδα βουλευτής Μαρία Μπούτινα δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διακινδύνευε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα αμερικανικής κατασκευής για να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να κλιμακώσει την κατάσταση στο μέγιστο βαθμό όσο έχουν ακόμα την εξουσία», δήλωσε η Μπούτινα στο Reuters.

«Έχω μεγάλη ελπίδα ότι ο (Ντόναλντ) Τραμπ θα αλλάξει αυτή την απόφαση, αν αυτή έχει ληφθεί, επειδή διακινδυνεύουν σοβαρά την έναρξη του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», σημείωσε.

Το Reuters, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια πηγή με γνώση της κατάστασης αλλά και οι Times μετέδωσαν την Κυριακή ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έλαβε την απόφαση να επιτρέψει στην Ουκρανία να πραγματοποιήσει τα πλήγματα με αμερικανικά όπλα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

