Ληστές εισέβαλλαν στο κτήμα του Ουίνδσορ - Σοκ στο παλάτι

Πρωτοσέλιδο στα βρετανικά μέσα είναι σήμερα η εισβολή χθες δύο κουκουλοφόρων ληστών στο κτήμα του Ουίνδσορ, ενώ ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, κοιμόντουσαν στο διπλανό Adelaide Cottage, το σπίτι τους που βρίσκεται μόλις 5 λεπτά από το σημείο της εισβολής.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, ενώ ο Κάρολος και η Καμίλα βρισκόταν στην Ινδία.

Masked burglars smashed down security barrier and scaled Windsor Castle estate fence 'while Prince William and Princess Kate were asleep at home with their children' https://t.co/M5dgxDE78t pic.twitter.com/0Hm0nvhUWQ — Daily Mail Online (@MailOnline) November 17, 2024

Οι δύο δράστες – που δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί - φέρεται να χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο φορτηγό για να σπάσουν μια πύλη ασφαλείας στην περίμετρο του κτήματος και πήδηξαν πάνω από φράχτη ύψους δύο μέτρων.

Στη συνέχεια έκλεψαν ένα φορτηγό και ένα τετράτροχο ποδήλατο που ήταν φυλαγμένα σε έναν αχυρώνα και διέφυγαν.

Η πλέον κατεστραμμένη πύλη είναι η πλησιέστερη έξοδος στο Adelaide Cottage και η οικογένεια του διαδόχου της Βρετανίας συχνά να τη χρησιμοποιεί για να μπαινοβγαίνει στο κτήμα.

Το γεγονός συνέβη μετά την απομάκρυνση των ένοπλων αξιωματικών από τις δημόσιες εισόδους στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Μια πηγή είπε ότι οι μασκοφόροι κλέφτες πρέπει να «παρακολουθούσαν το κάστρο του Ουίνδσορ για αρκετό καιρό».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της κοιλάδας του Τάμεση δήλωσε ότι «εν έχουν γίνει συλλήψεις σε αυτό το στάδιο και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πηγή: skai.gr

