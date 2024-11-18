Μεσανατολικό: Στη Βηρυτό αύριο ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Έιμος Χοκστάιν

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Έιμος Χοκστάιν θα μεταβεί αύριο Τρίτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στην ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, όπως είπε σήμερα στο Reuters πολιτική πηγή του Λιβάνου.

Οι ΗΠΑ έχουν καταθέσει μια νέα πρόταση για εκεχειρία προς την κυβέρνηση του Λιβάνου με την ελπίδα να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, που μαίνονται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Εχθες, εξαπολύθηκαν φονικά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο, ιδίως στην καρδιά της Βηρυτού, ενώ η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, ανακοίνωσε τον θάνατο του κυριότερου εκπροσώπου της, του Μοχάμαντ Άτιφ.

Το λιβανέζικο μέσο ενημέρωσης Voice of Lebanon (Η Φωνή του Λιβάνου) επίσης μετέδωσε την είδηση για την επίσκεψη επικαλούμενο τον Λιβανέζο βουλευτή Κασέμ Χασέμ.

