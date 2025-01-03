Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της νέας κυβέρνησης της Συρίας να προχωρήσει σε αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής αυτού που ορισμένοι επικριτές λένε ότι είναι μια ισλαμιστική κλίση στη διδασκαλία.

Οι αλλαγές, που δημοσιεύθηκαν σε μια λίστα τροπολογιών στην επίσημη σελίδα του υπουργείου Παιδείας στο Facebook, περιλαμβάνουν την αλλαγή των φράσεων «μονοπάτι της καλοσύνης» σε «Ισλαμικό μονοπάτι» και «όσοι έχουν καταδικαστεί και έχουν παραστρατήσει» σε «Εβραίοι και Χριστιανοί» – που αναφέρεται σε μια υπερσυντηρητική ερμηνεία ενός στίχου από το Κοράνι.

Οι τροποποιήσεις επαναπροσδιορίζουν επίσης τη λέξη «μάρτυρας», από κάποιον που πέθανε για την πατρίδα σε κάποιον που θυσιάστηκε «για χάρη του Θεού».

Επίσης, κάποια κεφάλαια αφαιρέθηκαν εξ ολοκλήρου, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου για την «προέλευση και την εξέλιξη της ζωής».

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι τροποποιήσεις έχουν ακόμη εφαρμοστεί, αλλά θα ισχύουν για όλους τους μαθητές ηλικίας 6 έως 18 ετών.

Ενώ ορισμένες αλλαγές που αποκήρυξαν το καθεστώς του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν ευπρόσδεκτες σε όσους αντιδρούσαν στο διαδίκτυο, οι τροποποιήσεις του θρησκευτικού κεφαλαίου προκάλεσαν οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νεοσύστατο υπουργείο ανέλαβε τον ρόλο του τον περασμένο μήνα μετά την ανατροπή του Άσαντ από αντάρτες υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ (HTS), μια ομάδα που προέκυψε από μια πρώην θυγατρική της Αλ Κάιντα. Ο ηγέτης του, Αχμέντ αλ-Σαράα, προσπάθησε τις τελευταίες εβδομάδες να απομακρύνει το HTS από την Αλ Κάιντα, διαφημίζοντας μια νέα κυβέρνηση που ευδοκιμεί στην ανεκτικότητα και τη συμμετοχή. Πριν ανατραπεί ο Άσαντ ηγήθηκε του Κόμματος Μπάαθ, ενός κοσμικού, εθνικιστικού κόμματος που βρισκόταν στην εξουσία στη Συρία από το πραξικόπημα του 1963.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμφισβήτησαν γιατί μια μεταβατική κυβέρνηση κάνει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ άλλοι απέρριψαν αυτό που εξέλαβαν ως προσπάθειες να «σβήσουν» μέρη της ιστορίας της χώρας.

«Η σημερινή κυβέρνηση είναι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση που δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτές τις τροποποιήσεις στα προγράμματα σπουδών», σχολίασε ένας χρήστης στην ανάρτηση του υπουργείου στο Facebook. «Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με το νέο σύνταγμα».

Εν μέσω των αντιδράσεων, το υπουργείο προσπάθησε να υποβαθμίσει τις αλλαγές λέγοντας ότι «τα προγράμματα σπουδών σε όλα τα σχολεία σε όλη τη Συρία παραμένουν αμετάβλητα μέχρι να σχηματιστούν εξειδικευμένες επιτροπές για την επανεξέταση και τον έλεγχό τους».

Δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους του υπουργού Παιδείας Nazir Mohammad al-Qadri ανέφερε ότι το υπουργείο «μόνο έδωσε εντολή για την αφαίρεση περιεχομένου που εξυμνεί το έκπτωτο καθεστώς Άσαντ και αντικατέστησε τις εικόνες της σημαίας του καθεστώτος με αυτές της σημαίας της συριακής επανάστασης σε όλα τα σχολικά βιβλία».

Το υπουργείο είπε ότι η ανακοίνωσή του αφορούσε τη διόρθωση ορισμένων «ανακριβειών» που υπήρχαν κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Άσαντ στο πρόγραμμα σπουδών της ισλαμικής εκπαίδευσης, «όπως η παρερμηνεία ορισμένων στίχων του Κορανίου».

Ο νέος υπουργός Παιδείας έχει δηλώσει προηγουμένως ότι τα σχολικά προγράμματα της Συρίας δεν θα αλλάξουν πέρα ​​από την αφαίρεση των αναφορών στο πρώην κυβερνών κόμμα Μπάαθ.

Σε μια συνέντευξη στο Reuters τον περασμένο μήνα, ο al-Qadri είπε ότι τόσο η ισλαμική όσο και η χριστιανική θρησκεία θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως μαθήματα στο σχολείο και ότι τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν μικτά. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό διαχωρισμένη, είπε στο Reuters, όπως ήταν κατά την εποχή του Άσαντ.

Πηγή: skai.gr

