Η Γερμανία θέλει να βοηθήσει τη Συρία να ξαναγίνει «μια ασφαλής εστία για όλους τους κατοίκους της» και «ένα λειτουργικό κράτος, με πλήρη έλεγχο επί του εδάφους του», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ενόψει του ταξιδιού που πραγματοποιεί σήμερα στη Δαμασκό μαζί με τον Γάλλο ομόλογό της.

«Παρά το σκεπτικισμό» που περιβάλλει τους ισλαμιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) που είναι επικεφαλής του συνασπισμού που ανέτρεψε στις αρχές Δεκεμβρίου τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, «οφείλουμε να μην χάσουμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε το συριακό λαό σ' αυτό το σημαντικό σταυροδρόμι», δήλωσε η υπουργός ενόψει της επίσκεψης αυτής, της πρώτης υπουργών Εξωτερικών μεγάλων δυτικών δυνάμεων στη νέα συριακή εξουσία.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έφθασε σήμερα το πρωί στη Δαμασκό, όπου πρόκειται να φθάσει και η Γερμανίδα ομόλογός του.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό και η Αναλένα Μπέρμποκ πρόκειται να συναντήσουν μαζί τον νέο Σύρο ηγέτη Άχμαντ αλ-Σάρα, τον επικεφαλής του συνασπισμού του οποίου ηγούνται οι ριζοσπαστικοί ισλαμιστές που ανέτρεψαν τον Άσαντ, ανέφερε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

