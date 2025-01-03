Ο Ίλον Μασκ οργανώνει ζωντανή συζήτηση με την υποψήφια καγκελάριο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), Αλίς Βάιντελ, ενόψει των πρόωρων εκλογών στη χώρα στις 23 Φεβρουαρίου.

Η συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί live στην πλατφόρμα X του Μασκ, έρχεται μετά την υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου προς το AfD, αρχικά σε μια διαδικτυακή ανάρτηση και αργότερα σε ένα άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Welt am Sonntag, στο οποίο αποκάλεσε το κόμμα την «τελευταία σπίθα ελπίδας» για τη Γερμανία, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή.

Η συζήτηση στο Χ θα πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα», δήλωσε Ντάνιελ Ταπ, εκπρόσωπος της επικεφαλής του AfD. Αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία, η συζήτηση θα γίνει σίγουρα πριν από τις εκλογές, πρόσθεσε.

Πολιτικοί ηγέτες της Γερμανίας κατηγορούν τον Μασκ για «εκλογική παρέμβαση», ενώ λόγω των δεσμών του με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται επίσης πως η παρέμβασή του είναι καθοδηγούμενη από την επερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση.

Η γερμανική κυβέρνηση διερωτάται «αν η επανειλημμένη ασέβεια, η δυσφήμιση και η παρέμβαση στην προεκλογική εκστρατεία εκφράστηκαν στο όνομα της νέας αμερικανικής κυβέρνησης», δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο Spiegel ο Rolf Mützenich, πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης κατηγόρησε επίσης τον Μασκ ότι «προσπάθησε να επηρεάσει τις ομοσπονδιακές εκλογές», προσθέτοντας: «Η ελευθερία της γνώμης καλύπτει και τις μεγαλύτερες ανοησίες».

Ενώ ο Μασκ έχει εκφράζει την στήριξή του στο AfD, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Τραμπ, ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα υποστηρίξει κάποιο κόμμα στις επερχόμενες γερμανικές εκλογές.

«Δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα στις γερμανικές εκλογές, καθώς δεν είναι η χώρα μου και ελπίζουμε να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους Γερμανούς», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στο Χ.

Ωστόσο, παρά την επιμονή του στην ουδετερότητά του, ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι το άρθρο γνώμης του Μασκ ήταν «ενδιαφέρον» και υπερασπίστηκε το AfD απέναντι στις «συκοφαντίες» των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, όπως τις χαρακτήρισε, που αποκάλεσαν το κόμμα «ναζιστικό».

Πάντως, ακόμα και με την στήριξη του Ίλον Μασκ προς το AfD δεν είναι βέβαιο πόσο αυτό θα βοηθήσει το κόμμα στις εκλογές.

Το AfD βρίσκεται επί του παρόντος στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων με ποσοστό 19%. Η συντηρητική συμμαχία της Γερμανίας βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30%, τοποθετώντας τον Φρίντριχ Μερτς, τον ηγέτη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, στη θέση του επόμενου καγκελάριου.

Όπως αναφέρει το Politico, η υποστήριξη του Μασκ προς το AfD εγείρει ερωτήματα για το πώς θα συνεργαστεί ο Τραμπ με την επόμενη, πιθανώς συντηρητική κυβέρνηση της Γερμανίας δεδομένου και της γνωστής αντιπάθειάς του για την πρώην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Πηγή: skai.gr

