Το Ισραήλ βομβαρδίζει εγκαταστάσεις του στρατού της Συρίας κοντά στο Χαλέπι

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε χθες Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων του συριακού στρατού νότια του Χαλεπιού, συνεχίζοντας την εκστρατεία που διεξάγει στη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφεραν μη κυβερνητική οργάνωση και κάτοικοι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν πελώριες εκρήξεις στην περιοχή. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την πλευρά του έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων άμυνας και έρευνας.

Κατά τη ΜΚΟ, «ακούστηκαν τουλάχιστον επτά τεράστιες εκρήξεις κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής εναντίον εργοστασίων του τομέα της άμυνας (...) νότια του Χαλεπίου».

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

«Βομβάρδισαν εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας, (έκαναν) πέντε πλήγματα (...) Οι βομβαρδισμοί ήταν πολύ σφοδροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της συνοικίας ας Σαφίρα.

«Η γη έτρεμε, πόρτες και παράθυρα άνοιξαν» από το ωστικό κύμα, συνέχισε η ίδια πηγή, κάνοντας λόγο για «τις πιο ισχυρές εκρήξεις που άκουσα ποτέ» και προσθέτοντας «η νύχτα έγινε μέρα».

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς ισραηλινού στρατού ως αυτό το στάδιο.

Μετά την πτώση του σύρου προέδρου, που εκδίωξε από την εξουσία την 8η Δεκεμβρίου συμμαχία ανταρτών, το Ισραήλ διεξήγαγε εκατοντάδες βομβαρδισμούς στο συριακό έδαφος, στοχοποιώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ώστε όπως ανέφερε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το οπλοστάσιο του στρατού του Άσαντ να πέσει στα χέρια «εξτρεμιστών» — στη συμμαχία που σχημάτισε τη νέα de facto κυβέρνηση της Συρίας κυριαρχούν ριζοσπαστικοί ισλαμιστές.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταμετρά σχεδόν 500 αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Συρία από το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου. Στο στόχαστρο μπήκαν αεροδρόμια, αποθήκες, πτέρυγες μάχης της πολεμικής αεροπορίας, ραντάρ, σταθμοί μετάδοσης σημάτων, όπλα, πυρομαχικά, κέντρα «επιστημονικής έρευνας», εργοστάσια όπλων κ.ά..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

