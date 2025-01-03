Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε μέσω του Truth Social από τη βρετανική κυβέρνηση να «ανοίξει» τη Βόρεια Θάλασσα, να «ξεφορτωθεί τις ανεμογεννήτριες», σχολιάζοντας ανακοίνωση αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας πως αποσύρεται από την περιοχή αυτή, την οποία παρέθεσε.

Πετρελαϊκές εταιρείες σταδιακά, αλλά σταθερά εγκαταλείπουν δραστηριότητες στη Βόρεια Θάλασσα τις τελευταίες δεκαετίες. Η παραγωγή αργού έχει υποχωρήσει από την κορύφωσή της στα 4,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα στις αρχές της χιλιετηρίδας σε περίπου 1,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα σήμερα.

Κατά την άποψη του κ. Τραμπ, η Βρετανία κάνει «πολύ μεγάλο λάθος».

Προβληματισμός στον κλάδο της αιολικής ενέργειας

Τον Μάιο, ο Τραμπ υποσχέθηκε να σταματήσει τα έργα αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας στα ανοικτά της ακτής του Νιου Τζέρσεϊ μπροστά σε πλήθος συγκεντρωμένο στο Wildwood, σύμφωνα με αρκετές αναφορές. Ο επερχόμενος πρόεδρος έχει ισχυριστεί, σε αντίθεση με τους ειδικούς ότι οι ανεμογεννήτριες σκοτώνουν πουλιά και «τρελαίνουν» τις φάλαινες, σύμφωνα με αναφορές.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται να αναλάβει τη διοίκηση της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ενέργειας των Ωκεανών (η οποία είναι υπεύθυνη για την έκδοση περιοχών μίσθωσης στον ωκεανό για τις εταιρείες αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας), το μέλλον των θαλάσσιων ενεργειακών έργων στις ΗΠΑ παραμένει αβέβαιο.

Η Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών του Νιου Τζέρσεϊ έχει μέχρι στιγμής χορηγήσει συμφωνίες ενέργειας σε τρεις αναπτυξιακές εταιρείες αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην ακτή Ένα προηγούμενο έργο αιολικής ενέργειας που είχε προταθεί από την εταιρεία Ørsted με έδρα τη Δανία και είχε λάβει σύμβαση από την επιτροπή του κράτους, ακυρώθηκε αργότερα από την εταιρεία.

«Δεν είμαστε σίγουροι αν ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας στην ακτή του Νιου Τζέρσεϊ, όπως είχε υποσχεθεί να κάνει στη συγκέντρωση του Wildwood με τον βουλευτή Τζεφ Βαν Ντρου», δήλωσε ο Μάρκ Μαγκιάρ, διευθυντής του Κέντρου Δημόσιας Πολιτικής Steven Sweeney στο Πανεπιστήμιο Rowan και ειδικός στη βιομηχανία αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας του Νιου Τζέρσεϊ. «Ο (Τραμπ) είχε υποσχεθεί να το κάνει από την πρώτη ημέρα», είπε ο Μαγκιάρ. Ως αποτέλεσμα, κάποιες εταιρείες ακολουθούν προσέγγιση αναμονής, είπε.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, έχει δηλώσει ότι η αιολική ενέργεια ανοικτής θάλασσας είναι μια βασική στρατηγική για την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας στην πολιτεία, την μείωση των εκπομπών άνθρακα στην περιοχή, την παροχή υψηλών αμοιβών και τη δημιουργία δισεκατομμυρίων δολαρίων οικονομικών ωφελειών για την πολιτεία.

Το Νοέμβριο του 2023, ο Μέρφι διέταξε την Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών να επιταχύνει τις εγκρίσεις για τα έργα αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας, αλλά η επερχόμενη κυβέρνηση του Τραμπ αναμένεται να δημιουργήσει εμπόδια στα σχέδια του κυβερνήτη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Μαγκιάρ αναμένει ότι ο Τραμπ θα επιβραδύνει τη διαδικασία ομοσπονδιακής έγκρισης για τις εταιρείες αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας και ενδεχομένως να παγώσει τη δυνατότητα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ενέργειας των Ωκεανών να εκδώσει νέες μισθώσεις ωκεανού για έργα αιολικής ενέργειας. Εάν ο πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει τις ομοσπονδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις από τα υπάρχοντα έργα ή να εκδώσει εκτελεστικά διατάγματα που θα σταματήσουν ή θα επιβραδύνουν την εργασία στα αιολικά πάρκα που ήδη αναπτύσσονται, παραμένει ασαφές, είπε.

«Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα», δήλωσε ο Μαγκιάρ. «Οι εταιρείες πρέπει να το λάβουν υπόψη στους υπολογισμούς τους σχετικά με το πόσο επενδύουν για να προχωρήσουν».

Πηγή: skai.gr

