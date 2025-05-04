Λογαριασμός
Καθηγήτρια στις ΗΠΑ θέλει να σκοτώσει τον Τραμπ και «όλους τους κόλακες» γύρω του 

«Αν είχα τις απαιτούμενες δεξιότητες, θα τους εξόντωνα η ίδια. Τώρα πρέπει να το κάνουν οι Μυστικές Υπηρεσίες» 

Μια καθηγήτρια Λυκείου από το Μέιν του Τέξας, στις ΗΠΑ, ερευνάται από το τις ομοσπονδιακές αρχές επειδή κάλεσε τις Μυστικές Υπηρεσίες (USSS or Secret Service) να δολοφονήσουν του Αμερικανό Πρόεδρο.

Η Τζοάνα Σεντ Ζερμέν ερευνάται από αξιωματούχους των ομοσπονδιακών αρχών, μετά από μία σειρά ακραίων και ανησυχητικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο τον Τραμπ και την κυβέρνησή του. 

Σε ένα πλέον viral ξέσπασμα στο Facebook, η Σεντ Ζερμέν κάλεσε τη USSS να «εξαλείψει κάθε άτομο που υποστηρίζει τις παράνομες, ανήθικες, αντισυνταγματικές πράξεις του Τραμπ», ισχυριζόμενη ότι αυτή «έχει την εξουσία» και θα έπρεπε να «συντονίζει» τέτοιες ενέργειες.

 «Αν είχα τις απαιτούμενες δεξιότητες, θα τους εξόντωνα η ίδια», έγραψε. «Η Μυστική Υπηρεσία έχει την τέλεια ευκαιρία, αν επιλέξει να την εκμεταλλευτεί. Εσείς είστε αυτοί που έχετε την εξουσία. Συντονιστείτε. Εξοντώστε κάθε άτομο που υποστηρίζει τις παράνομες, ανήθικες, αντισυνταγματικές πράξεις του Τραμπ» έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook.

Μάλιστα, γράφει ότι ΄κανει αυτη την ανάρτηση για κάποιο λόγο και αναφέρει «Μην αναρωτιέστε αν είμαι καλά. Δεν είμαι. Οποιος λέει ότι είναι καλά, λέει ψέμματα στον εαυτό του». 

Σε άλλη ανάρτηση αναφέρει ότι «Ο Τραμπ ηγείται μιας φασιστικής, ανήθικης δικτατορίας» και «όταν λέω ότι ο Τραμπ και όλοι οι κόλακες με τους οποίους έχει περιβάλλει τον εαυτό του πρέπει να πεθάνουν, το εννοώ».

Η νεαρή καθηγήτρια πόσταρε ακόμα ότι «δεν έχει τίποτα εναντίον των Ρεπουμπλικάνων πολιτών» αλλά επέμεινε: «Δεν ντρέπομαι καθόλου για όσα είπα. Δεν κάνω πίσω σε τίποτα. Πιστεύω ότι ο Τραμπ και κάθε κόλακας γύρω του πρέπει να πεθάνουν, όπως έπρεπε να πεθάνει ο Χίτλερ και οι κόλακες του πριν σκοτώσουν 6 εκατ. αθώους Εβραίους».

