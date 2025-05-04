Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στη Βρετανία προχώρησε στη σύλληψη πέντε υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα πέντε άνδρες, τέσσερις από τους οποίους είναι Ιρανοί υπήκοοι, συνελήφθησαν το Σάββατο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σχέδια «στόχευσης συγκεκριμένης τοποθεσίας».

Δεν αποκαλύφθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθεσία ή τον πιθανό στόχο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι έρευνες συνεχίζονται σε διευθύνσεις στο Μάντσεστερ, το Λονδίνο και το Σουίντον.

Οι συλλήψεις έγιναν σε διαφορετικά σημεία της χώρας, και συγκεκριμένα: Ένας 29χρονος συνελήφθη στο Σουίντον, ένας 46χρονος στο δυτικό Λονδίνο, ένας 29χρονος στο Στόκπορτ, ένας 40χρονος στο Ρότσντεϊλ και ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων συνελήφθη στο Μάντσεστερ.

Ο Διοικητής Ντόμινικ Μέρφι, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια ταχέως εξελισσόμενη έρευνα και συνεργαζόμαστε στενά με όσους επηρεάζονται για να τους κρατούμε ενήμερους. Είμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια και εξετάζουμε διάφορα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων και της πιθανότητας ύπαρξης περαιτέρω κινδύνου για το κοινό».

Τρεις ακόμα συλλήψεις σε ξεχωριστή έρευνα

Η αστυνομία συνέλαβε τρεις ακόμη Ιρανούς υπηκόους στο Λονδίνο το Σάββατο, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής αντιτρομοκρατικής έρευνας.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν βάσει του άρθρου 27 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023, ο οποίος επιτρέπει στην αστυνομία να συλλαμβάνει όσους είναι ύποπτοι για «εμπλοκή σε απειλητική δραστηριότητα ξένων δυνάμεων».

Και οι τρεις άνδρες έχουν τεθεί υπό κράτηση και οι έρευνες συνεχίζονται στις τρεις διευθύνσεις τους. «Η έρευνα αυτή δεν συνδέεται με τη σύλληψη πέντε ατόμων χθες στο πλαίσιο ξεχωριστής επιχείρησης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

