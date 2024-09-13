Το Βόρειο Σέλας φάνηκε σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου το βράδυ της Πέμπτης, όπως προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι.

Unbelievable scene in the UK! Witnessed mesmerizing Northern Lights over London during midnight flight on Friday



All thanks to a solar geomagnetic storm! 🌌✨#NorthernLights #AuroraBoreal pic.twitter.com/8bAhkeC239 September 12, 2024

Όπως μεταδίδει το BBC News, το Βόρειο Σέλας έκανε την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό πάνω από μέρη της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Αγγλίας, μέχρι τη νότια ακτή στο Σάσεξ.

The Northern Lights were seen across parts of Scotland on Thursday night including Aberdeen, the Highlands and Anstruther in Fife: https://t.co/CCi8aCEOPm pic.twitter.com/ODcY42dJ4h — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 13, 2024

Ο John Hutchinson του BBC Weather είπε ότι το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί μέχρι το Kent.

Were you one of the lucky ones to catch a glimpse of the Northern Lights last night? Thank you to our BBC Weather Watchers for capturing so many.https://t.co/gS7mHCCqug — BBC Weather (@bbcweather) September 13, 2024

Νωρίτερα, οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι ο καθαρός ουρανός στα περισσότερα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου θα δημιουργούσε ιδανικές συνθήκες θέασης, παρά τον ψυχρότερο καιρό.

Ο κρύος καιρός θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, είπε ο κ. Hutchinson και σε μερικές περιοχές πιθανόν να πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου (32 F), πιθανώς στη νότια και ανατολική Σκωτία και στη βόρεια Αγγλία.

Είπε ότι ήταν πιο κρύος ο καιρός από το κανονικό για τα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά πρόσθεσε: «Γενικά τις επόμενες ημέρες θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανακάμπτουν».

BOOOOM! That's more like it! Well worth getting out of bed and out in the cold for. Northern lights with beams here in Cornwall in the last half an hour, some faint colour visible by eye as well. @chunder10 pic.twitter.com/JX8AebSxvk — Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) September 13, 2024

Πηγή: skai.gr

