Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ορατό το Βόρειο Σέλας και σε περιοχές της Βρετανίας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το Βόρειο Σέλας έκανε την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό πάνω από μέρη της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Αγγλίας, μέχρι τη νότια ακτή στο Σάσεξ

Βόρειο σέλας στη Βρετανία

Το Βόρειο Σέλας φάνηκε σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου το βράδυ της Πέμπτης, όπως προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι.

Όπως μεταδίδει το BBC News, το Βόρειο Σέλας έκανε την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό πάνω από μέρη της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Αγγλίας, μέχρι τη νότια ακτή στο Σάσεξ.

Ο John Hutchinson του BBC Weather είπε ότι το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί μέχρι το Kent.

Νωρίτερα, οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι ο καθαρός ουρανός στα περισσότερα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου θα δημιουργούσε ιδανικές συνθήκες θέασης, παρά τον ψυχρότερο καιρό.

Ο κρύος καιρός θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, είπε ο κ. Hutchinson και σε μερικές περιοχές πιθανόν να πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου (32 F), πιθανώς στη νότια και ανατολική Σκωτία και στη βόρεια Αγγλία.

Είπε ότι ήταν πιο κρύος ο καιρός από το κανονικό για τα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά πρόσθεσε: «Γενικά τις επόμενες ημέρες θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανακάμπτουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σέλας Βρετανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark