Πέθανε ο Τσαντ ΜακΚουίν, μοναχογιός του Στιβ ΜακΚουίν - Ο «Ολλανδός» του Karate Kid

Ο ηθοποιός και οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων πέθανε την Τετάρτη στο Παλμ Σπρίνγκς της Καλιφόρνια, σε ηλικία 63 ετών.

Chad McQueen: Πέθανε ο «Ολλανδός» του Karate Kid, γιος του Στιβ ΜακΚουίν

Ο Τσαντ ΜακΚουίν (Chad McQueen), γιος του θρυλικού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν που υποδύθηκε τον «Ολλανδό» στις ταινίες ¨"Karate Kid", πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Ο ηθοποιός και οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων πέθανε την Τετάρτη στο Παλμ Σπρίνγκς της Καλιφόρνια και η η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του την επόμενη μέρα.

Η αιτία του θανάτου του δεν έγινε γνωστή.

Ο Τσαντ ΜακΚουίν εμφανίστηκε στις ταινίες «New York Cop» (1993) και το «Red Line» (1995), αλλά η κινηματογραφική του καριέρα δεν ήταν τόσο εκτεταμένη όσο του πατέρα του.

Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ωστόσο, είχε μια επιτυχημένη καριέρα στους αγώνες αυτοκινήτων, το αληθινό του πάθος.

Αγωνίστηκε επαγγελματικά στους αγώνες 24 Hours of Le Mans και 12 Hours of Sebring και ίδρυσε την McQueen Racing, μια εταιρεία που αναπτύσσει αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων, συνεχίζοντας την οικογενειακή κληρονομιά του πάθους για τα αυτοκίνητα.

