NASA: Αστρονάυτης τραβάει βίντεο με το Βόρειο Σέλας από το διάστημα - Δείτε τις μοναδικές εικόνες

Αστροναύτης της NASA που βρίσκεται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), δημοσίευσε βίντεο με το Βόρειο Σέλας από το διάστημα 

nasa

Το να δει κάποιος το Βόρειο Σέλας από κοντά βρίσκεται στη λίστα πραγμάτων, που θα ήθελε ο κάθε άνθρωπος να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Η εμπειρία, όμως αυτού του αστροναύτη ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο Matthew Dominick, ένας αστροναύτης της NASA που βρίσκεται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), δημοσίευσε στο Twitter ένα απίστευτο βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η πανοραμική του θέα στο Βόρειο Σέλας από το διάστημα.

Ακόμη και η ίδια η NASA εντυπωσιάστηκε, με τον λογαριασμό NASA Earth X να απαντά: «Αυτά τα βίντεο δεν τα βαριέσαι ποτέ».

Ο Dominick εκτοξεύτηκε στον ISS στις 3 Μαρτίου 2024 ως διοικητής της αποστολής SpaceX Crew-8 της NASA. 

Υπηρετεί ως μηχανικός πτήσης στο εργαστήριο σε τροχιά και αναμενόταν να περάσει περίπου έξι μήνες στο ISS, αν και η επιστροφή του στη Γη θα μπορούσε να καθυστερήσει εν μέσω προβλημάτων με το Boeing Starliner

Ενώ ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο του στον ISS πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα, ο Dominick τραβάει, επίσης, τακτικά φωτογραφίες και κινηματογραφεί πλάνα.  

Πώς δημιουργείται το Σέλας

Το σέλας δημιουργείται από ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας, τα οποία, παγιδευμένα από το γεωμαγνητικό πεδίο, κινούνται ελικοειδώς κατά μήκος των δυναμικών του γραμμών και πλησιάζουν την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, όπου συγκρούονται με άτομα και μόρια αζώτου και οξυγόνου και τα διεγείρουν ενεργειακά.

