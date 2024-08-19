Το να δει κάποιος το Βόρειο Σέλας από κοντά βρίσκεται στη λίστα πραγμάτων, που θα ήθελε ο κάθε άνθρωπος να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Η εμπειρία, όμως αυτού του αστροναύτη ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο Matthew Dominick, ένας αστροναύτης της NASA που βρίσκεται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), δημοσίευσε στο Twitter ένα απίστευτο βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η πανοραμική του θέα στο Βόρειο Σέλας από το διάστημα.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.



The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.



15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd — Matthew Dominick (@dominickmatthew) August 12, 2024

Ακόμη και η ίδια η NASA εντυπωσιάστηκε, με τον λογαριασμό NASA Earth X να απαντά: «Αυτά τα βίντεο δεν τα βαριέσαι ποτέ».

Ο Dominick εκτοξεύτηκε στον ISS στις 3 Μαρτίου 2024 ως διοικητής της αποστολής SpaceX Crew-8 της NASA.

The moon makes it way towards the horizon to set amongst red and green aurora . . . I was setup in a different window and saw this through another window. I made a quick camera, camera mount, and shroud teardown and setup. Felt so lucky to grab this shot.



15mm, T1.8, 1s, ISO… pic.twitter.com/Z3TYlFhgNo — Matthew Dominick (@dominickmatthew) August 11, 2024

Υπηρετεί ως μηχανικός πτήσης στο εργαστήριο σε τροχιά και αναμενόταν να περάσει περίπου έξι μήνες στο ISS, αν και η επιστροφή του στη Γη θα μπορούσε να καθυστερήσει εν μέσω προβλημάτων με το Boeing Starliner.

Ενώ ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο του στον ISS πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα, ο Dominick τραβάει, επίσης, τακτικά φωτογραφίες και κινηματογραφεί πλάνα.

Πώς δημιουργείται το Σέλας

Το σέλας δημιουργείται από ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας, τα οποία, παγιδευμένα από το γεωμαγνητικό πεδίο, κινούνται ελικοειδώς κατά μήκος των δυναμικών του γραμμών και πλησιάζουν την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, όπου συγκρούονται με άτομα και μόρια αζώτου και οξυγόνου και τα διεγείρουν ενεργειακά.

