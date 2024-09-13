Λογαριασμός
Τρεις νεκροί από φωτιά σε αποθήκη με κιζενικά είδη στο Μιλάνο

Νεκροί ανασύρθηκαν τρεις νέοι κινεζικής υπηκοότητας, ηλικίας 19, 17 και 24 ετών - 'Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Φωτιά Μιλάνο

Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη με κινέζικα προϊόντα την περασμένη νύχτα στο Μιλάνο. Νεκροί ανασύρθηκαν τρεις νέοι κινεζικής υπηκοότητας, ηλικίας 19, 17 και 24 ετών.

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν συνεχείς προσπάθειες, μέχρι το πρωί, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ καραμπινιεροι, αστυνομία και η εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας ξεκίνησαν έρευνα.

Σύμφωνα με τον Τύπο, η τραγωδία αυτή μπορεί να οφείλεται και σε εσκεμμένη ενέργεια διότι, όπως διέρρευσε, οι ιδιοκτήτες της εμπορικής επιχείρησης είχαν δεχθεί πρόσφατα απειλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

