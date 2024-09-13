Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη με κινέζικα προϊόντα την περασμένη νύχτα στο Μιλάνο. Νεκροί ανασύρθηκαν τρεις νέοι κινεζικής υπηκοότητας, ηλικίας 19, 17 και 24 ετών.

++ INCENDIO A MILANO, LE 3 VITTIME NON HANNO AVUTO VIE DI FUGA ++

Il magazzino che la scorsa notte è stato divorato da un incendio che ha causato la morte di tre giovani, a Milano, ha un unico ingresso. Le vittime, in assenza di un'uscita di sicurezza, non hanno avuto scampo. pic.twitter.com/vSnnXOiTj6 September 13, 2024

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν συνεχείς προσπάθειες, μέχρι το πρωί, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ καραμπινιεροι, αστυνομία και η εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας ξεκίνησαν έρευνα.

Σύμφωνα με τον Τύπο, η τραγωδία αυτή μπορεί να οφείλεται και σε εσκεμμένη ενέργεια διότι, όπως διέρρευσε, οι ιδιοκτήτες της εμπορικής επιχείρησης είχαν δεχθεί πρόσφατα απειλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

