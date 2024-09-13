Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη με κινέζικα προϊόντα την περασμένη νύχτα στο Μιλάνο. Νεκροί ανασύρθηκαν τρεις νέοι κινεζικής υπηκοότητας, ηλικίας 19, 17 και 24 ετών.
++ INCENDIO A MILANO, LE 3 VITTIME NON HANNO AVUTO VIE DI FUGA ++
Il magazzino che la scorsa notte è stato divorato da un incendio che ha causato la morte di tre giovani, a Milano, ha un unico ingresso. Le vittime, in assenza di un'uscita di sicurezza, non hanno avuto scampo. pic.twitter.com/vSnnXOiTj6— Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) September 13, 2024
Οι πυροσβέστες κατέβαλαν συνεχείς προσπάθειες, μέχρι το πρωί, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ καραμπινιεροι, αστυνομία και η εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας ξεκίνησαν έρευνα.
Σύμφωνα με τον Τύπο, η τραγωδία αυτή μπορεί να οφείλεται και σε εσκεμμένη ενέργεια διότι, όπως διέρρευσε, οι ιδιοκτήτες της εμπορικής επιχείρησης είχαν δεχθεί πρόσφατα απειλές.
- Στην Τουρκία η σορός της ακτιβίστριας που σκοτώθηκε στη Δυτική Οχθή - Αύριο η κηδεία της - Βίντεο, φωτογραφίας
- Φλέγεται η Λατινική Αμερική - Αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών που έχει καταγραφεί ποτέ
- Γερμανία: Συνελήφθη Σύρος με την υποψία του σχεδιασμού επίθεσης με ματσέτες εναντίον στρατιωτών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.