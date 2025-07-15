Μασκ: Δραματική προειδοποίηση για την Ευρώπη - και την Ελλάδα 

Δραματική προειδοποίηση για την υπογεννητικότητα στην Ευρώπη απηύθυνε το βράδυ της Τρίτης ο Ίλον Μασκ, παραθέτοντας σχετικό χάρτη για τη γονιμότητα στη γηραιά (στην κυριολεξία σύμφωνα με τα στοιχεία) Ήπειρο.

«Είτε η Ευρώπη θα αρχίσει να έχει μεγάλες οικογένειες είτε θα συνεχίσει να πεθαίνει» δηλώνει χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας στο X, παραθέτοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία όλη η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι στο «κόκκινο» από πλευράς γονιμότητας. Η Γαλλία, η Μολδαβία, η Βουλγαρία και οι περισσότερες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας είναι «πορτοκαλί», και μόνο το Κόσοβο είναι πράσινο.

Όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα στον χάρτη συγκαταλέγεται στον χαμηλό δείκτη γονιμότητας (προτελευταία κλίμακα), δηλαδή γονιμότητα κάτω του 1.0, ενώ αξιοπρόσεκτο είναι πως στον χάρτη βρίσκεται και η Τουρκία.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ εκφράζει την ανησυχία του για τη δημογραφική γήρανση στην Ευρώπη.



Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98 — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

