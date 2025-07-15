ΗΠΑ: Τελωνειακοί δασμοί 17% στις εισαγόμενες μεξικανικές τομάτες

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την επιβολή τελωνειακών δασμών 17% στις τομάτες που εισάγονται από το Μεξικό, μετά την ακύρωση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δυο κρατών για το προϊόν αυτό.

Η Ουάσιγκτον ανήγγειλε στα μέσα Απριλίου πως πρόθεσή της είναι να βάλει τέλος στη συμφωνία αυτή, που υπογράφτηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας προθεσμία 90 ημερών για αυτό, που παρήλθε χθες.

Η αμερικανική κυβέρνηση απειλούσε να προχωρήσει στις μεξικανικές τομάτες τελωνειακό δασμό 21%, αλλά τελικά αποφάσισε να ανέρχεται στο 17% το επιπλέον κόστος για το συγκεκριμένο φρούτο.

Η μεξικανική πλευρά κατήγγειλε αμέσως τον «άδικο» δασμό που θα αποβεί «σε βάρος των μεξικανών παραγωγών καθώς και της αμερικανικής βιομηχανίας», όπως τόνισαν με κοινή ανακοίνωσή τους τα υπουργείο Γεωργίας και Οικονομίας.

«Με δεδομένο ότι οι δυο τομάτες στις τρεις που καταναλώνονται στις ΗΠΑ συλλέγονται στο Μεξικό, το μέτρο (...) δεν θα πλήξει παρά την τσέπη των Αμερικανών καταναλωτών, καθώς θα ήταν αδύνατο το να αντικατασταθούν οι μεξικανικές τομάτες», σημείωσαν.

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου κατηγορεί τους μεξικανούς παραγωγούς για πρακτικές ντάμπιγκ –κατά του ανταγωνισμού– και διαβεβαίωσε πως οι δασμοί που επιβάλλονται είναι υπολογισμένες για να αντισταθμιστούν αυτές.

«Το Μεξικό παραμένει ένας από τους κυριότερους συμμάχους μας, αλλά εδώ και πολύ καιρό οι αγρότες μας συντρίβονται από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την τεχνητή μείωση των τιμών (σ.σ. παραγωγής) προϊόντων όπως η τομάτα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Πριν από την ανακοίνωση των νέων δασμών, η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, έλεγε ότι «εργάζεται να μειωθούν οι συνέπειες» τυχόν νέων επιπρόσθετων επιβαρύνσεων αυτής της φύσης.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν οι εξαγωγές τομάτας στις ΗΠΑ, καθώς η εθνική παραγωγή τους δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση» στη χώρα αυτή, πρόσθεσε.

Συνολικά, το 90% της ποσότητας τομάτας που εισάγεται στις ΗΠΑ προέρχεται από το Μεξικό, θύμιζε τον Απρίλιο ο μεξικανός υπουργός Γεωργίας Χούλιο Μπερδεγκέ, προειδοποιώντας πως οι δασμοί θα ήγειραν κίνδυνο μεγάλης αύξησης των τιμών στην άλλη όχθη του Ρίο Μπράβο/Ρίο Γκράντε.

Ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή μετώπου των εμπορικών πολέμων που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο των Ιανουάριο.

Εντέλει, η Ουάσιγκτον εξαίρεσε το Μεξικό και τον Καναδά από τους δασμούς που αποκαλεί «ανταποδοτικούς» και επιβλήθηκαν σε άλλες οικονομίες. Οι τρεις χώρες συνδέονται με συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Ο Λευκός Οίκος ακόμη μείωσε εν μέρει τους δασμούς εξαιτίας της εμπορίας φαιντανύλης, ισχυρού οπιοειδούς που έχει προκαλέσει μεγάλη υγειονομική κρίση στις ΗΠΑ, εξαιρώντας όσα προϊόντα εισάγονται στη χώρα βάσει της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού, που είναι τα περισσότερα.

Ωστόσο, παρά τη συμφωνία αυτή, το Μεξικό και ο Καναδάς πλήττονται από τους δασμούς που έχουν επιβληθεί στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα οχήματα, που έχει επίσης επιβάλει ο κ. Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

