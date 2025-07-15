Πιστόριους από Ουάσιγκτον: «ΗΠΑ και Γερμανία θα συνεργαστούν για την παράδοση Patriot στην Ουκρανία»

Η Γερμανία είναι «έτοιμη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη» σχετικά με την αποτροπή και την άμυνα στην Ευρώπη, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους από τις ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι από κοινού με τις ΗΠΑ η Γερμανία προετοιμάζει την παράδοση επιπλέον δύο συστημάτων Patriot στην Ουκρανία. Ο κ. Πιστόριους χαρακτήρισε επίσης «αναντικατάστατη» την συμβολή των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτροπή και την άμυνα της Ευρώπης και θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό και αξιόπιστο ρόλο στη συμμαχία», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στην Ουάσιγκτον, όπου νωρίτερα χθες Δευτέρα είχε συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ. Ο γερμανός υπουργός 'Αμυνας αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση που ελήφθη κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για ευρύτερες αμυντικές δαπάνες των συμμάχων ύψους 5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προϋπολογισμού, η γερμανική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δαπανήσει για τον εξοπλισμό της Bundeswehr το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας έως το 2029, τόνισε ο υπουργός. Η Γερμανία, συνέχισε, σκοπεύει επίσης να αγοράσει από τις ΗΠΑ πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς Typhon.

Ο Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε ακόμη από την Ουάσιγκτον ότι Γερμανία και ΗΠΑ προετοιμάζουν την παράδοση δύο συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία, αξίας περίπου δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσει το Βερολίνο. Μένει ωστόσο να διευκρινιστούν οι τελευταίες τεχνικές, υλικοτεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι τα θέματα φαίνεται και για τις δύο πλευρές ότι μπορούν να επιλυθούν, «οπότε θα πιάσουμε γρήγορα δουλειά».

«Προτιμώ οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι μέσα»

Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD από την Ουάσιγκτον, ο Μπόρις Πιστόριους χαιρέτισε τη νέα στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία και δικαιολόγησε τη χρηματοδότησή της από τους Ευρωπαίους, επιφυλάχθηκε ωστόσο να εκτιμήσει εάν πρόκειται για πραγματική «αλλαγή πολιτικής» της Ουάσιγκτον.

«Αυτό μένει να αποδειχθεί, αλλά είναι κρίσιμο το ότι άλλαξε ο τόνος και επιπλέον χρησιμοποιείται πλέον πιο ξεκάθαρη γλώσσα», δήλωσε. Επρόκειτο για «σημαντικό μήνυμα για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρώπη στο σύνολό της», είπε και περιέγραψε ως «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» την απειλή κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας έπειτα από τελεσίγραφο 50 ημερών.

Σχετικά με τις πιθανές παραδόσεις όπλων από τις ΗΠΑ, ο κ. Πιστόριους δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ συζητήθηκε «όλο το φάσμα των επιλογών», και ανέφερε ότι ήταν σαφές ότι θα πλήρωναν οι Ευρωπαίοι και όχι οι ΗΠΑ. «Αυτό μας ήταν σαφές εδώ και καιρό. Αλλά προτιμώ οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι μέσα παρά έξω, ακόμη και μόνο επειδή διαθέτουν παραγωγικές ικανότητες και μπορούν να προμηθεύσουν συστήματα που εμείς δεν έχουμε. Για αυτό και το μήνυμα είναι σωστό». Ομάδες εργασίας των δύο πλευρών θα συναντηθούν «πολύ γρήγορα» ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Πηγή: skai.gr

