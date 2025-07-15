Ινδονησία: 11 αγνοούμενοι σε νέο ναυάγιο, ανοικτά της Σουμάτρας

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι αγνοούνται αφού πλεούμενο αναποδογύρισε ανοικτά της Σουμάτρας, νήσου της δυτικής Ινδονησίας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.

Το σκάφος ναυάγησε χθες Δευτέρα περί τις 11:00 (τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας), καθώς έπλεε στον θαλάσσιο χώρο κοντά στα νησιά Μανταουάι, αρχιπέλαγος ανοικτά της δυτικής ακτής της Σουμάτρας, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Επικεντρωνόμαστε στο χτένισμα της περιοχής γύρω από την οποία εκτιμάμε πως έγινε το δυστύχημα για να βρούμε όλα τα θύματα», ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ρούντι, ο οποίος, όπως πολλοί άλλοι στην Ινδονησία, χρησιμοποιεί μόνο αυτό το όνομα.

Επτά επιβάτες, από τους 18 που επέβαιναν στο πλεούμενο, διασώθηκαν.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία –πελώριο αρχιπέλαγος κάπου 17.000 νησιών, μεγάλων και μικρών– εν μέρει εξαιτίας της άνισης εφαρμογής των κανονισμών ασφάλειας των μεταφορών και της άσχημης κατάστασης πλοίων που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια.

Στις αρχές αυτού του μήνα, πορθμείο με 65 επιβάτες και μέλη πληρώματος ναυάγησε ανοικτά του Μπαλί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δεκαέξι άνθρωποι.

Τον Μάρτιο, πλεούμενο που μετέφερε 16 ανθρώπους ναυάγησε εν μέσω θαλασσοταραχής, επίσης ανοικτά της νήσου Μπαλί, ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. Γυναίκα, υπήκοος Αυστραλίας, έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

