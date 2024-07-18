Μια ανάρτηση με αφορμή τα εγκαίνια των νέων κήπων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας έκανε η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας σε μια σειρά από stories που ανέβασε στην επίσημη σελίδα της στο Instagram χαιρετίζει τη «δύναμη της φύσης» που όπως λέει υποστηρίζει «την ανάπτυξη και την ευεξία μας».

«Υποστηρίζω πάρα πολύ τη δέσμευση του Μουσείου να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο χώρο που θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να επανασυνδεθούν με τη φύση και να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον φυσικό μας κόσμο. Γνωρίζω τη δύναμη της φύσης που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ευεξία μας, τόσο προσφέροντάς μας χαρά όσο και βοηθώντας μας να διατηρούμε σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία. Ελπίζω ότι αυτοί οι κήποι θα είναι εμπνευσμένοι και μεταμορφωτικοί για τους χιλιάδες ανθρώπους που θα τους επισκεφθούν» έγραψε.

Οι κήποι στο κέντρο του Λονδίνου άνοιξαν για το κοινό την Πέμπτη και έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν την αστική φύση, την επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση και περιέχει έναν ολοκαίνουργιο χάλκινο δεινόσαυρο - έναν γιγαντιαίο Diplodocus μήκους 22 μέτρων.

Διαθέτει δύο κήπους – τον Κήπο της Ανακάλυψης της Φύσης και τον Κήπο της Εξέλιξης – σε έκταση πέντε στρεμμάτων που περιβάλλει το χώρο του μουσείου στο Νότιο Κένσινγκτον και αφηγείται την ιστορία του μεταβαλλόμενου φυσικού κόσμου.

Πηγή: skai.gr

