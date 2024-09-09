Ο δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος Bill Gates έχει περάσει τις δυο τελευταίες δεκαετίες, προειδοποιώντας το ευρύ κοινό για απειλητικά ζητήματα, από επερχόμενες «κλιματικές καταστροφές» έως ολέθριες κυβερνοεπιθέσεις.

Δύο πιθανές καταστροφές, όμως, προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία στον Gates. «Οι πολλαπλές παράλληλες σημερινές συγκρούσεις θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν “μεγάλο πόλεμο”», δήλωσε στο CNBC Make It.

«Κι ακόμη αν αποφύγουμε έναν ευρύ πόλεμο, τότε ναι, θα εκδηλωθεί μια άλλη πανδημία, πιθανότατα τα επόμενο 25 χρόνια».

Οπως αναφέρει το CNBC, οι επιστήμονες συνήθως θεωρούν τις πανδημίες ως πιθανά, ακόμη και αναπόφευκτα, συμβάντα. Όντως γίνονται όλο και πιο συχνές, λόγω παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή και η αύξηση του πληθυσμού, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες.

Για τον Gates, και άλλους υπέρμαχους της υγείας, το ερώτημα δεν είναι αν θα εκδηλωθεί μια νέα πανδημία σύντομα, αλλά αν οι χώρες θα είναι πιο προετοιμασμένες απ ό,τι ήταν όταν ξέσπασε η Covid-19.

«Η χώρα από την οποία ο κόσμος περίμενε να ηγηθεί και να αποτελέσει πρότυπο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες αυτές», λέει ο Gates, αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Gates έγραψε ένα βιβλίο το 2022 με τίτλο «Πώς να αποτρέψετε την επόμενη πανδημία», στο οποίο κατηγορούσε διάφορες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ότι το 2020 δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες. Στο βιβλίο, παρουσίαζε διάφορες προτάσεις για τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ισχυρότερων πολιτικών καραντίνας, επενδύσεων στην παρακολούθηση της νόσου και ενίσχυσης της έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων.

Ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόδοος με αύξηση των δαπανών για ετοιμότητα έναντι πανδημιών στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, ο Gates υποστηρίζει ότι η αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμη υπολείπεται. «Το μάθημα που πήραμε από την πανδημία [του κορωνοϊού] ήταν σε πολύ μικρότερο βαθμό απ ό,τι θα περίμενα», δηλώνει.

«Οι πολιτικές διαφορές, που πολλοί πιστεύουν ότι εμπόδισαν την παγκόσμια αντίδραση στην Covid-19, συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδιο στην κατάλληλη προετοιμασία για την επόμενη πανδημία», συμπλήρωσε.

