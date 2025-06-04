Πρόωρες βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στην Ολλανδία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ.

Ο Σχοφ τόνισε ότι υπήρξε ευρεία υποστήριξη στο κοινοβούλιο για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και πρόσθεσε ότι η υπηρεσιακή κυβέρνησή του θα ορίσει σύντομα ημερομηνία.

Οι εκλογές δεν είναι πιθανόν να διεξαχθούν πριν από τον Οκτώβριο. Συνήθως, λόγω του κατακερματισμένου πολιτικού τοπίου της Ολλανδίας, ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης παίρνει πολλούς μήνες.

Ο επικεφαλής της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς έριξε χθες τον κυβερνητικό συνασπισμό αποσύροντας το κόμμα του PVV λόγω των διαφωνιών του για τη μεταναστευτική πολιτική. Ο ακροδεξιός ηγέτης εκτιμούσε ότι η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ καθυστερούσε πολύ να εφαρμόσει «την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική» που έχει ισχύσει ποτέ στην Ολλανδία, την οποία προωθούσε το PVV μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Οι υπουργοί που προέρχονται από το PVV θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, η οποία θα συνεχίσει το έργο της ως υπηρεσιακή.

Χθες ο Σχοφ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί και χαρακτήρισε «ανεύθυνη» την απόφαση του Βίλντερς, τονίζοντας ότι θα παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.