Ολλανδία για δασμούς Τραμπ: «Ανησυχητική» εξέλιξη - Στηρίζουμε πλήρως την Κομισιόν

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για την επιβολή δασμού 30% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων από την 1η Αυγούστου είναι “ανησυχητική” και όχι ο τρόπος για να βαδίσουμε μπροστά, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ.

“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξή μας. Καθώς η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη και αποφασιστική για την επίτευξη ενός αποτελέσματος με τις ΗΠΑ, το οποίο θα είναι αμοιβαία ωφέλιμο”, τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.