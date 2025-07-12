Λογαριασμός
Ολλανδία για δασμούς Τραμπ: «Ανησυχητική» εξέλιξη - Στηρίζουμε πλήρως την Κομισιόν

Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη και αποφασιστική για την επίτευξη ενός αποτελέσματος με τις ΗΠΑ, αναφέρει ο Ολλανδός πρωθυπουργός

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για την επιβολή δασμού 30% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων από την 1η Αυγούστου είναι “ανησυχητική” και όχι ο τρόπος για να βαδίσουμε μπροστά, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ.

“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξή μας. Καθώς η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη και αποφασιστική για την επίτευξη ενός αποτελέσματος με τις ΗΠΑ, το οποίο θα είναι αμοιβαία ωφέλιμο”, τόνισε ο ίδιος.

