Στην τελική ευθεία για την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά και την ολοκλήρωση της καθιερωμένης ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Η Κίμπερλι στην εισήγησή της εξήρε τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ και την ανάπτυξη της Οικονομίας της χώρας, μίλησε για τον σεβασμό της στην Ορθοδοξία αλλά και τις θρησκευτικές ελευθερίες ενώ δεσμεύτηκε για να εργαστεί για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο λαών.

Μάλιστα, η μέλλουσα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε ανάρτησ'η της στο Instagram δήλωσε μεγάλη τιμή που κατέθεσε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. «Ευγνώμων που περιβάλλομαι από απίθανους φίλους και οικογένεια. Η υποστήριξή σας σημαίνει τα πάντα για μένα».

Πηγή: skai.gr

