Είναι αποφασιστικής σημασίας να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αποφύγουμε περαιτέρω πόλωση, ανέφερε το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμού εισαγωγής 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι αισιόδοξη ότι μία “δίκαιη συμφωνία” θα μπορούσε να επιτευχθεί για τους δασμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Η Ρώμη υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο στη Ρώμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.