Δε θα αποδεχτούμε την επιλογή ενός πρωθυπουργού με δεξιές πολιτικές τάσεις, «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», ενημέρωσε τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο ηγέτης του σοσιαλιστικού κόμματος της Γαλλίας, Ολιβιέ Φόρ. Τον διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι είναι πρόθυμοι να στηρίξουν μια νέα κυβέρνηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Μακρόν στο Παλάτι των Ηλυσίων, ο Φορ τόνισε επίσης ότι η επιθυμία για συνεργασία στο πλαίσιο σχηματισμού κυβέρνησης δεν συνιστά, κατά τη γνώμη του, προδοσία απέναντι σε άλλα μέλη της αριστερής συμμαχίας του Νέου Λαϊκού Μετώπου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι θα παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της θητείας του, που θα λήξει τον Μάιο του 2027, σε διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό μια ημέρα μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μισέλ Μπαρνιέ έχασε την ψήφο μομφής στο κοινοβούλιο, καθιστώντας την πρώτη κυβέρνηση που ανατρέπεται με πρόταση δυσπιστίας από το 1962 και την πιο βραχύβια κυβέρνηση της Πέμπτης Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

