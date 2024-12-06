Το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) δήλωσε σήμερα έτοιμο να συζητήσει με το προεδρικό στρατόπεδο και τη δεξιά στη βάση «αμοιβαίων παραχωρήσεων» για να σχηματισθεί μια νέα κυβέρνηση εν μέσω πολιτικής κρίσης.

Ο Πρώτος Γραμματέας του PS Ολιβιέ Φορ, ο οποίος θα γίνει δεκτός στις 12:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, διευκρίνισε μιλώντας στο ραδιοσταθμό franceinfo ότι η κυβέρνηση αυτή θα έχει «σύμβαση ορισμένου χρόνου».

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται σήμερα πολιτικούς ηγέτες από το PS μέχρι τη δεξιά, καθώς και αυτούς του δικού του στρατοπέδου ενόψει του σχηματισμού «μιας κυβέρνησης γενικού συμφέροντος» μετά την πτώση εκείνης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN), το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Η ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές δεν έχουν προσκληθεί στο προεδρικό μέγαρο στο στάδιο αυτό, τροφοδοτώντας τις εικασίες για μια απόπειρα αποδυνάμωσης της συμμαχίας της αριστεράς «Νέο Λαϊκό Μέτωπο» (NFP), πρώτη δύναμη στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος δήλωσε πως αναζητεί ένα «κυβερνητικό τόξο», επιχείρησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης με μια τηλεοπτική ομιλία του, κατά την οποία υποσχέθηκε να διορίσει νέο πρωθυπουργό «μέσα στις επόμενες ημέρες».

Η ανακοίνωση ενός ονόματος δεν αναμένεται πριν από το σαββατοκύριακο, ακόμα και τη Δευτέρα, και ακόμα περισσότερος χρόνος αναμένεται ότι θα απαιτηθεί για να γίνει γνωστή η σύνθεση της νέας κυβερνητικής ομάδας.

Στο μεταξύ, ο Μακρόν θα κάνει μια παρένθεση με τα επίσημα εγκαίνια αύριο, Σάββατο, του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων (Νοτρ Νταμ), στα οποία αναμένονται δεκάδες αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

