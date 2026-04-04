«Όλη η περιοχή θα γίνει κόλαση», απαντά η Τεχεράνη στον Τραμπ

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν προειδοποίησε ότι η περιοχή θα «μετατραπεί σε κόλαση» εάν κλιμακωθούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα μετατραπεί σε βάλτο που θα οδηγήσει στην πτώση σας», δήλωσε το Σάββατο ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί.

Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν, Αλί Αμπντολάχι, χαρακτήρισε «ανόητο» το τελεσίγραφο 48 ωρών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

«Σε μια απελπισμένη, οργισμένη και ασταθή κίνηση, απείλησε τις υποδομές μας», δήλωσε.

Απαντώντας στην προειδοποίηση του Τραμπ ότι «θα επικρατήσει κόλαση» στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία ή αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμπντολάχι πρόσθεσε: «Οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για εσάς».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

