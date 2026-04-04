Ρωσία: Καταδικάζει την επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα καταδικάζει «σθεναρά» την επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό στο Μπουσέρ, χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική ενέργεια» και ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Από ρωσικής πλευράς καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο πόσο επικίνδυνα κοντά σε κρίσιμο όριο βρίσκεται πλέον η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ», τόνισε.

Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, ανακοίνωσε ότι 198 άτομα που απομακρύνθηκαν από την εγκατάσταση βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Ρωσία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.