Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), καλώντας την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κάνει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει - 48 ώρες πριν ξεσπάσει κόλαση εναντίον τους. Δόξα τω Θεώ!», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει εκ νέου τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό έως την προθεσμία που έχει θέσει για τις 6 Απριλίου.

Όταν διατύπωσε αρχικά την απειλή στα τέλη του περασμένου μήνα, είχε δώσει διορία 48 ωρών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Στη συνέχεια μετέθεσε την προθεσμία κατά μερικές ημέρες, προτού την παρατείνει εκ νέου έως τις 6 Απριλίου, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες «εξελίσσονται πολύ καλά».

Σε διάγγελμά του από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «φυσικά» μετά το τέλος της σύγκρουσης.

«Θα θελήσουν να μπορούν να πουλήσουν πετρέλαιο, γιατί αυτό είναι το μόνο που έχουν για να ξαναχτίσουν», δήλωσε. «Η ροή θα αποκατασταθεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν γρήγορα».

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιτρέψει τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν «απαραίτητα αγαθά» μέσω του Στενού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια αγαθά θεωρεί «απαραίτητα», ούτε αν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό πλοίων από χώρες που χαρακτηρίζει εχθρικές.



Πηγή: skai.gr

