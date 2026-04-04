Κλιμακώνεται η ανησυχία για περιφερειακή επέκταση του πολέμου κατά του Ιράν, καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ υιοθετούν σκληρότερη ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, ωστόσο αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας, προσθέτοντας ότι τυχόν επιθέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε απευθύνει νέα προειδοποίηση, καλώντας την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κάνει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει κόλαση εναντίον τους. Δόξα τω Θεώ!», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Τραμπ είχε παρατείνει την πενθήμερη προθεσμία έως τις 6 Απριλίου όταν στα τέλη Μαρτίου ξεκίνησαν προκαταρκτικές συζητήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, καθώς οι επιθέσεις εντάθηκαν από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης δύο αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από το Ιράν, η ρητορική του Τραμπ έγινε πιο σκληρή σε σχέση με τις πρόσφατες προσπάθειές του να βρει διέξοδο από την κλιμακούμενη σύγκρουση.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του δεύτερου Αμερικανού στρατιώτη που ήταν μέλος του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-15 που καταρρίφθηκε από το Ιράν. Το άλλο μέλος του πληρώματος διασώθηκε, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που μίλησαν στο CNN.

Το Ιράν έπληξε και δεύτερο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος την Παρασκευή, αναγκάζοντας τον πιλότο να εκτιναχθεί εκτός ιρανικού εδάφους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση Khatam al-Anbiya ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε την Παρασκευή νέο σύστημα αεράμυνας, το οποίο στόχευσε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τρία drones και δύο πυραύλους cruise.

«Ο εχθρός πρέπει να γνωρίζει ότι βασιζόμαστε σε νέα συστήματα αεράμυνας, που κατασκευάζονται από τους νέους, καταρτισμένους και περήφανους ανθρώπους αυτής της χώρας, τα οποία αποκαλύπτουμε το ένα μετά το άλλο στο πεδίο», δήλωσε εκπρόσωπος της διοίκησης, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.