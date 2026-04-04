Ιράν: Ο στρατός απορρίπτει το νέο τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απέρριψαν απόψε το νέο τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο απαιτούσε το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ εντός 48 ωρών, χαρακτηρίζοντας «ανόητες» τις απειλές του ότι θα «εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν.

«Ο επιθετικός και πολεμοχαρής Αμερικανός πρόεδρος, αφού υπέστη διαδοχικές ήττες, επιχείρησε, με τρόπο ανίσχυρο, ασταθή, σπασμωδικό και ανόητο, να απειλήσει τις υποδομές και την περιουσία» του Ιράν, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, ο επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση στην πλατφόρμα Telegram.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κάνει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει - 48 ώρες πριν ξεσπάσει κόλαση εναντίον τους. Δόξα τω Θεώ!», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει εκ νέου τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό έως την προθεσμία που έχει θέσει για τις 6 Απριλίου.

Όταν διατύπωσε αρχικά την απειλή στα τέλη του περασμένου μήνα, είχε δώσει διορία 48 ωρών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Στη συνέχεια μετέθεσε την προθεσμία κατά μερικές ημέρες, προτού την παρατείνει εκ νέου έως τις 6 Απριλίου, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες «εξελίσσονται πολύ καλά».

Πηγή: skai.gr

