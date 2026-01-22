Νίκολα Πελτζ: Την «καρφώνει» αδελφή πρώην συντρόφου της - Είναι «διψασμένη για φήμη»…

Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ, τη σύζυγό του, Νίκολα Πετζ και την οικογένεια Μπέκαμ συνεχίζει να παίρνει νέες διαστάσεις, με την Αλάνα Χαντίντ, αδελφή του πρώην συντρόφου της Νίκολα, να παίρνει δημόσια θέση και να την «καρφώνει».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ συγκλόνισε τον κόσμο του θεάματος, όταν εξέδωσε δήλωση στην οποία καταγγέλλει την οικογένειά του, κατηγορώντας τη μητέρα του Βικτόρια ότι τον αποκάλεσε «κακό», ενώ παράλληλα δήλωσε απόλυτη αφοσίωση στη σύζυγό του, ζητώντας την ίδια στιγμή ιδιωτικότητα.

Nicola Peltz's ex-boyfriend's sister Alana Hadid brands her fame-hungry and says she 'doesn't want privacy' as she wades into the Beckham row https://t.co/V1nURkSRIq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 22, 2026

Η παρέμβαση της Αλάνα Χαντίντ

Η Αλάνα Χαντίντ, αδελφή των Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, της Μαριέλ και του Ανουάρ Χαντίντ, με τον οποίο η Νίκολα Πελτζ είχε σχέση από το 2016 έως το 2018, σχολίασε δημόσια τη δήλωση του Μπρούκλιν. Απαντώντας σε σχόλιο φωτογράφου έγραψε χαρακτηριστικά: «Το να τελειώνεις μια καταγγελία για τα άπλυτα της οικογένειάς του με το “το μόνο που θέλουμε είναι ιδιωτικότητα” είναι το μόνο που χρειάζομαι να ξέρω».

Στη συνέχεια, η Αλάνα επανέλαβε τα σχόλια πολλών άλλων, λέγοντας: «Σωστά, και αυτή η κοπέλα δεν θέλει ιδιωτικότητα, προσπαθεί να γίνει διάσημη εδώ και μια δεκαετία». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ολόκληρη η οικογένεια Χαντίντ φέρεται να είχε προβλήματα με τη Νίκολα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος της σχέσης της με τον Ανουάρ.

Η σχέση της Νίκολα Πελτζ με τον Ανουάρ Χαντίντ ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 22 ετών και εκείνος 17, ενώ εκείνη την περίοδο υπήρχαν φήμες ότι ο Ανουάρ απομακρύνθηκε από την οικογένειά του. Ένα tweet μάλιστα ανέφερε ότι «και εκείνος σταμάτησε να μιλάει στους γονείς του», με τη μητέρα του, Γιολάντα Χαντίντ, να φέρεται να έχει εκφράσει έντονη αντίθεση.



Παρόλα αυτά, το 2017 η Νίκολα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για την οικογένεια Χαντίντ, λέγοντας: «Προέρχεται από μια καταπληκτική οικογένεια. Η Τζίτζι και η Μπέλα είναι τόσο, τόσο γλυκές. Αγαπώ πολύ την οικογένειά του. Είναι θηλυκές, δυνατές κοπέλες. Είναι υπέροχο να τις έχεις κοντά σου».

Η σχέση αρχικά έδειχνε ιδανική, με τη Νίκολα να συνοδεύει τις διάσημες αδελφές στο κόκκινο χαλί και να ποζάρει για selfies με τη Γιολάντα στο Instagram. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Mail», οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν με τον χρόνο, χωρίς να μείνει «καμία καλή αίσθηση» μεταξύ τους, ενώ η Νίκολα σταμάτησε να ακολουθεί όλη την οικογένεια στα social media.

Την ίδια στιγμή, λέγεται ότι η Γιολάντα Χαντίντ επικοινώνησε πρόσφατα με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ εν μέσω της νέας διαμάχης, προκαλώντας έκπληξη στους θαυμαστές και πυροδοτώντας νέες θεωρίες για το παρασκήνιο της σύγκρουσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.