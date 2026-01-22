Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός των Φινλανδών όπως επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ, στη διεθνή τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ TRAVEL FAIR 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι από 15 έως 18 Ιανουαρίου 2026.

Για αυτό τον λόγο, όπως ανακοινώθηκε η αεροπορική εταιρεία Finnair θα προσφέρει πλέον απευθείας πτήσεις από το Ελσίνκι προς τη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με έναρξη στις 4 Μαΐου 2026.

Πρώτη η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Φινλανδών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τ.Οs Φινλανδίας «Smal.fi», το 2025 πωλήθηκαν, περίπου 595.000 πακέτα για προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η Ελλάδα κατέχει επί μακρόν την πρώτη θέση ως ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Φινλανδούς, καθώς σχεδόν 209.000 πακέτα πραγματοποιήθηκαν προς την Ελλάδα.

Ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των Φινλανδών ήταν η Ισπανία, με σχεδόν 161.000 πακέτα (μείωση κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2024).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στη ΜΑΤΚΑ 2026 συμμετείχαν περίπου 1.000 εκθέτες από 60 χώρες, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 56.400.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο 60 τ.μ. προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών

Μεταξύ των εκθετών, αναφέρονται οι Τ.Οs NLTG (Tjäreborg), Neckermann Nordic, αλλά και κρατικοί Τουριστικοί Οργανισμοί της Ε.Ε. (Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβακία) όπως και εκτός ΕΕ (Ταϊλάνδη, Αίγυπτος, Γεωργία, Ιαπωνία, Τυνησία, κ.α.).

