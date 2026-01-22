Τραμπ: «Έχουμε συνάντηση με τον Πούτιν σήμερα ή αύριο» - Σε λίγη ώρα με Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «έχουμε σήμερα συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», αναφερόμενος στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα στη Μόσχα ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ακόμη, σημείωσε επίσης ότι θα συναντήσει σε λίγη ώρα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την πεποίθηση πως «νομίζω ότι βρίσκονται κοντά» (σ.σ. στη συμφωνάι ειρήνης).

Περισσότερα σε λίγο..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.