Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε στον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς, σε συνάντησή τους σήμερα στο Κρεμλίνο, πως η Μόσχα είναι έτοιμη να δώσει 1 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά assets στις ΗΠΑ, για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού.

🇷🇺🇵🇸 #RussiaPalestine talks have begun – President of Russia Vladimir #Putin & President of the State of Palestine Mahmoud #Abbas meet in the Kremlin. pic.twitter.com/ZAkYfBKGPk January 22, 2026

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν είπε πως τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσω του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης πως η ιδέα της χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη συζητηθεί με τις ΗΠΑ.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντήσει τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αργότερα σήμερα, με το Κρεμλίνο να τονίζει τη σημασία των διμερών οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου στις συνεχιζόμενες συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

