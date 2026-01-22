Λογαριασμός
Πούτιν σε Αμπάς: Θα σας δώσουμε $1 δισ. από τα παγωμένα ρωσικά assets στις ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε στον Παλαιστίνιο ηγέτη πως τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσω του «Συμβουλίου Ειρήνης» και το έχουν συζητήσει με τις ΗΠΑ

Πουτιν Αμπας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε στον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς, σε συνάντησή τους σήμερα στο Κρεμλίνο, πως η Μόσχα είναι έτοιμη να δώσει 1 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά assets στις ΗΠΑ, για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού. 

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν είπε πως τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσω του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης πως η ιδέα της χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη συζητηθεί με τις ΗΠΑ. 

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντήσει τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αργότερα σήμερα, με το Κρεμλίνο να τονίζει τη σημασία των διμερών οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου στις συνεχιζόμενες συνομιλίες.

