Η Olivia Dean και η Lola Young επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στη βρετανική ποπ σκηνή, καταλαμβάνοντας την κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα μουσικά βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας - Brit Awards 2026.

Οι δύο ερμηνεύτριες και δημιουργοί απέσπασαν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία.

Συγκεκριμένα, η Dean διεκδικεί τα βραβεία του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς», «Άλμπουμ της Χρονιάς» και «Καλύτερου Ποπ Καλλιτέχνη».

Παράλληλα, είναι υποψήφια με δύο επιτυχίες της στην κατηγορία του «Τραγουδιού της Χρονιάς», το «Man I Need», αλλά και με το «Rein Me In», μία συνεργασία με τον Σαμ Φέντερ.

Επίσης είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο όνομα που θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή της τελετής απονομής η οποία για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο Μάντσεστερ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην αρένα Co-op Live με οικοδεσπότη τον Τζακ Γουάιτολ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το δίκτυο ITV.

Η Young είναι υποψήφια επίσης για πέντε βραβεία μεταξύ των οποίων του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς». Το ντεμπούτο άλμπουμ του Φέντερ, «Hypersonic Missiles», κυκλοφόρησε το 2019, αλλά η εντυπωσιακή του πορεία στα charts - παρέμεινε συνολικά για 60 εβδομάδες, οι τέσσερις εκ των οποίων στην κορυφή - επέτρεψε τη συμπερίληψή του εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της φετινής διοργάνωσης.

Πέρα από τη συνεργασία του με την Dean στο «Rein Me In», ο Σαμ Φέντερ εξασφάλισε ακόμη τρεις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» και «Άλμπουμ της Χρονιάς». Η επιτυχία οφείλεται στο άλμπουμ «People Watching» που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts ενώ ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός αναδείχθηκε ο νικητής του Βραβείου Mercury 2025.

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά το 70% των υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ιστορία του θεσμού.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το Βραβείο Επιλογής των Κριτικών (πρώην «Rising Star») έχει ήδη απονεμηθεί στον Σκοτσέζο τραγουδοποιό Jacob Alon.

«Στη μικρή πόλη της Σκωτίας όπου μεγάλωσα, ένιωθα συχνά πως υπήρχε ένα όριο στο πόσο ψηλά μπορούσες να τολμήσεις να ονειρευτείς. Το να αποτελώ μέρος μιας τέτοιας διοργάνωσης με κάνει να νιώθω ότι πετάω πολύ πάνω από τον ουρανό», δήλωσε ο καλλιτέχνης.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Dave

Fred Again

Jade

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Συγκρότημα της Χρονιάς

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Άλμπουμ της Χρονιάς

Dave - The Boy Who Played the Harp

Lily Allen - West End Girl

Olivia Dean - The Art of Loving

Sam Fender - People Watching

Wolf Alice - The Clearing

Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Barry Can’t Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman

Διεθνής Καλλιτέχνης

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, the Creator

Διεθνές Συγκρότημα

Geese

Haim

Huntr/x

Tame Impala

Turnstile

Τραγούδι της Χρονιάς (βραβείο κοινού)

Calvin Harris and Clementine Douglas - Blessings

Chrystal and Notion - The Days (Notion remix)

Cynthia Erivo ft Ariana Grande - Defying Gravity

Ed Sheeran - Azizam

Fred Again, Skepta and PlaqueBoyMax - Victory Lap

Lewis Capaldi - Survive

Lola Young - Messy

Myles Smith - Nice to Meet You

Olivia Dean - Man I Need

Raye - Where Is My Husband!

Sam Fender with Olivia Dean - Rein Me In

Skye Newman - Family Matters

Διεθνές Τραγούδι (βραβείο κοινού)

Alex Warren - Ordinary

Chappell Roan - Pink Pony Club

Disco Lines και Tinashe - No Broke Boys

Gigi Perez - Sailor Song

Gracie Abrams - That's So True

Huntr/x - Golden

Lady Gaga και Bruno Mars - Die With a Smile

Rayvn Lenae - Love Me Not

Rosé και Bruno Mars - APT

Sabrina Carpenter - Manchild

Sombr - Undressed

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Εναλλακτικό/ροκ συγκρότημα

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Ποπ καλλιτέχνιδα

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

Raye

Hip-Hop / Grime / Rap

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

R&B καλλιτέχνης

Jim Legxacy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

Sault

Dance Καλλιτέχης

Calvin Harris και Clementine Douglas

FKA twigs

Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

