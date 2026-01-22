Λογαριασμός
Brit Awards 2026: Olivia Dean και Lola Young κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

Δείτε τις υποψηφιότητες αναλυτικά -  Οι δύο ερμηνεύτριες και δημιουργοί απέσπασαν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία

Awards, ΑΠΕ
  • Η Dean διεκδικεί τα βραβεία του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς», «Άλμπουμ της Χρονιάς» και «Καλύτερου Ποπ Καλλιτέχνη»
  • Η Young είναι υποψήφια επίσης για πέντε βραβεία μεταξύ των οποίων του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς Brit Awards 2026

Η Olivia Dean και η Lola Young επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στη βρετανική ποπ σκηνή, καταλαμβάνοντας την κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα μουσικά βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας - Brit Awards 2026.

Οι δύο ερμηνεύτριες και δημιουργοί απέσπασαν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία.

Συγκεκριμένα, η Dean διεκδικεί τα βραβεία του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς», «Άλμπουμ της Χρονιάς» και «Καλύτερου Ποπ Καλλιτέχνη».

Παράλληλα, είναι υποψήφια με δύο επιτυχίες της στην κατηγορία του «Τραγουδιού της Χρονιάς», το «Man I Need», αλλά και με το «Rein Me In», μία συνεργασία με τον Σαμ Φέντερ.

Επίσης είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο όνομα που θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή της τελετής απονομής η οποία για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο Μάντσεστερ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην αρένα Co-op Live με οικοδεσπότη τον Τζακ Γουάιτολ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το δίκτυο ITV.

Η Young είναι υποψήφια επίσης για πέντε βραβεία μεταξύ των οποίων του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς Brit Awards 2026: Η Olivia Dean και η Lola Young κυριαρχούν στις υποψηφιότητες εντυπωσιακή του πορεία στα charts - παρέμεινε συνολικά για 60 εβδομάδες, οι τέσσερις εκ των οποίων στην κορυφή - επέτρεψε τη συμπερίληψή του εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της φετινής διοργάνωσης.

Πέρα από τη συνεργασία του με την Dean στο «Rein Me In», ο Σαμ Φέντερ εξασφάλισε ακόμη τρεις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» και «Άλμπουμ της Χρονιάς». Η επιτυχία οφείλεται στο άλμπουμ «People Watching» που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts ενώ ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός αναδείχθηκε ο νικητής του Βραβείου Mercury 2025.

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά το 70% των υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ιστορία του θεσμού.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το Βραβείο Επιλογής των Κριτικών (πρώην «Rising Star») έχει ήδη απονεμηθεί στον Σκοτσέζο τραγουδοποιό Jacob Alon.

 «Στη μικρή πόλη της Σκωτίας όπου μεγάλωσα, ένιωθα συχνά πως υπήρχε ένα όριο στο πόσο ψηλά μπορούσες να τολμήσεις να ονειρευτείς. Το να αποτελώ μέρος μιας τέτοιας διοργάνωσης με κάνει να νιώθω ότι πετάω πολύ πάνω από τον ουρανό», δήλωσε ο καλλιτέχνης.

 Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

   Καλλιτέχνης της χρονιάς

   Dave

   Fred Again

   Jade

   Lily Allen

   Little Simz

   Lola Young

   Olivia Dean

   PinkPantheress

   Sam Fender

   Self Esteem

   Συγκρότημα της Χρονιάς

   The Last Dinner Party

   Pulp

   Sleep Token

   Wet Leg

   Wolf Alice

   Άλμπουμ της Χρονιάς

   Dave - The Boy Who Played the Harp

   Lily Allen - West End Girl

   Olivia Dean - The Art of Loving

   Sam Fender - People Watching

   Wolf Alice - The Clearing

   Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

   Barry Can’t Swim

   EsDeeKid

   Jim Legxacy

   Lola Young

   Skye Newman

   Διεθνής Καλλιτέχνης

   Bad Bunny

   Chappell Roan

   CMAT

   Doechii

   Lady Gaga

   Rosalía

   Sabrina Carpenter

   Sombr

   Taylor Swift

   Tyler, the Creator

   Διεθνές Συγκρότημα

   Geese

   Haim

   Huntr/x

   Tame Impala

   Turnstile

   Τραγούδι της Χρονιάς (βραβείο κοινού)

   Calvin Harris and Clementine Douglas - Blessings

   Chrystal and Notion - The Days (Notion remix)

   Cynthia Erivo ft Ariana Grande - Defying Gravity

   Ed Sheeran - Azizam

   Fred Again, Skepta and PlaqueBoyMax - Victory Lap

   Lewis Capaldi - Survive

   Lola Young - Messy

   Myles Smith - Nice to Meet You

   Olivia Dean - Man I Need

   Raye - Where Is My Husband!

   Sam Fender with Olivia Dean - Rein Me In

   Skye Newman - Family Matters

   Διεθνές Τραγούδι (βραβείο κοινού)

   Alex Warren - Ordinary

   Chappell Roan - Pink Pony Club

   Disco Lines και Tinashe - No Broke Boys

   Gigi Perez - Sailor Song

   Gracie Abrams - That's So True

   Huntr/x - Golden

   Lady Gaga και Bruno Mars - Die With a Smile

   Rayvn Lenae - Love Me Not

   Rosé και Bruno Mars - APT

   Sabrina Carpenter - Manchild

   Sombr - Undressed

   Taylor Swift - The Fate of Ophelia

   Εναλλακτικό/ροκ συγκρότημα

   Blood Orange

   Lola Young

   Sam Fender

   Wet Leg

   Wolf Alice

   Ποπ καλλιτέχνιδα

   Jade

   Lily Allen

   Lola Young

   Olivia Dean

   Raye

   Hip-Hop / Grime / Rap

   Central Cee

   Dave

   Jim Legxacy

   Little Simz

   Loyle Carner

   R&B καλλιτέχνης

   Jim Legxacy

   Kwn

   Mabel

   Sasha Keable

   Sault

   Dance Καλλιτέχης

   Calvin Harris και Clementine Douglas

   FKA twigs

   Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax

   PinkPantheress

   Sammy Virji

   Στέλλα Αλεβιζοπούλου

