Η πρώτη φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου από τη στιγμή από τότε που ο 88χρονος ποντίφικας εισήχθη στο νοσοκομείο στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου και ξεκίνησε θεραπεία για διπλή πνευμονία.

Όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία, ο Πάπας Φραγκίσκος ιερουργεί στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε από το Γραφείο Τύπου του Βατικανού.

Πηγή: skai.gr

