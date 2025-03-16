Η πρώτη φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου από τη στιγμή από τότε που ο 88χρονος ποντίφικας εισήχθη στο νοσοκομείο στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου και ξεκίνησε θεραπεία για διπλή πνευμονία.
Όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία, ο Πάπας Φραγκίσκος ιερουργεί στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.
Η φωτογραφία κυκλοφόρησε από το Γραφείο Τύπου του Βατικανού.
Πηγή: skai.gr
