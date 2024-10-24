Οικογένειες ομήρων καλούν τον Νετανιάχου και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία

Το Φόρουμ των Οικογενειών, η κυριότερη οργάνωση συγγενών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, απηύθυνε σήμερα έκκληση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταλήξει σε μία συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωσή τους, μετά την ανακοίνωση της διεξαγωγής νέων διαπραγματεύσεων με στόχο μία εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ζητάμε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ να δώσει στην ομάδα των διαπραγματευτών κάθε εξουσία προκειμένου να καταλήξουν σε αυτήν τη συμφωνία. Ο χρόνος πιέζει για τους ομήρους», επισήμανε σε ένα δελτίο Τύπου το Φόρουμ, παροτρύνοντας «τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να ασκήσουν τη μέγιστη πίεση στη Χαμάς, ώστε να αποδεχθεί αυτήν τη συμφωνία και να βάλει τέλος στην ανθρωπιστική καταστροφή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.