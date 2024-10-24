Νότια Κορέα: Φωτιά σε αμερικανική βάση - Δείτε βίντεο

Μια τεράστια πύρινη εστία ξέσπασε σε αποθήκη σε στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νότια Κορέα.



Η φωτιά ξέσπασε στις 6:31 μ.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη στη βάση του Μπουσάν στη Νότια Κορέα (USFK), σύμφωνα με τους The Korea Times.



Τα πλάνα του βίντεο δείχνουν μια γιγαντιαία στήλη μαύρου καπνού να αναδύεται μέσα από τις τεράστιες φλόγες που έχουν τυλίξει το κτίριο.



«Η αποθήκη είναι υπό ανακαίνιση και άδεια, και δεν ήταν κατειλημμένη όταν ξέσπασε η φωτιά» διευκρινίστηκε.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ επιστρατεύτηκαν 160 άτομα για την κατάσβεσή της.

Έως στιγμής, δεν έγιναν γνωστά τα αίτια της φωτιάς.

BREAKING 🚨 ALERT

The U.S. Base in South Korea has caught on fire pic.twitter.com/VOJ7E0HmTI — 𝕏 (@AlertChannel) October 24, 2024

Πηγή: skai.gr

