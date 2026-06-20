Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο γρίφος των εκλογών αποτελεί το μόνιμο θέμα συζήτησης του καλοκαιριού. Γιατί ο πρωθυπουργός να πατήσει νωρίτερα το «κουμπί» και τι έχει να κερδίσει σε σχέση με την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχαν επενδύσει στην πρόωρη λαϊκή ετυμηγορία και το 2023, αλλά διαψεύστηκαν. Όπως δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ οι φήμες πως θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει μια συνέπεια σε θεσμικά ζητήματα. Παρά το γεγονός, όμως ότι επαναλαμβάνει συνεχώς την πρόθεσή του για εξάντληση της τετραετίας ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το τέλος του καλοκαιριού θα είναι η περίοδος των αποφάσεων.

Τι θα μπορούσε να αποφύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στήνοντας τις κάλπες νωρίς το φθινόπωρο; Έναν δύσκολο οικονομικό χειμώνα. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να είναι λεπτές. Μπορεί αυτή την περίοδο να υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, όμως η χθεσινή αναβολή των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας των συγκρούσεων Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προκαλούν αβεβαιότητα. Στην περίπτωση πρόωρων εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη «φόρα» της ΔΕΘ και των νέων παροχών της κυβέρνησης. Το «μομέντουμ» θα είναι δικό του κερδίζοντας πόντους από τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης απλώς να συναγωνίζονται σε μια παροχολογία την οποία η κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία να αποδομήσει.

Ο πρωθυπουργός στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση κυνηγάει τον αριθμό «3» μπροστά από το ποσοστό του. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί είτε να διαπραγματευτεί ισχυρός τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας ή να ετοιμάσει το αφήγημα για δεύτερες κάλπες που θα του δώσουν την αυτοδυναμία. Όσοι υποστηρίζουν πως η πάροδος του χρόνου φέρνει επιπλέον φθορά του εισηγούνται οι εκλογές να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ η υποχώρησή του στην τρίτη θέση δημοσκοπικά αυτή την περίοδο δίνει περισσότερο χώρο στην κυβερνώσα παράταξη να προσεγγίσει ψηφοφόρους του κέντρου που ψάχνουν τον προσανατολισμό τους. Αν ο χρόνος περάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενδεχομένως να βρει τρόπο να ανακάμψει. Το έχει ξανακάνει άλλωστε. Στα «συν» του σεναρίου ο πρωθυπουργός να τρέξει τις πολιτικές εξελίξεις είναι η αποφυγή της σκανδαλολογίας την οποία η αντιπολίτευση θα επαναφέρει στην πολιτική ατζέντα από το φθινόπωρο.

Υπάρχουν και οι υποστηρικτές της άποψης πως σε τρεις μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει να κερδίσει τίποτα περισσότερο. Χρειάζεται πιο πολύ χρόνο για να «επαναπατρίσει» τους απογοητευμένους ψηφοφόρους και πως δεν πρέπει να τον τρομάζει η οικονομική κρίση. Πρόκειται για ένα εξωγενές γεγονός με τον κόσμο να συσπειρώνεται γύρω από τη «σημαία», όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως πηγαίνει σε μονές εκλογές προκειμένου να ξορκίσει το ενδεχόμενο της «χαλαρής» ψήφου. Αν γίνουν τον Απρίλιο του 2027 τα νέα κόμματα θα αρχίσουν να παρουσιάζουν σημάδια «κόπωσης». Και η υπόσχεση της πολιτικής αλλαγής να αποδεικνύεται πως είναι «κενό γράμμα». Το φθινόπωρο ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού θα εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό που υπάρχει ακόμα στον κόσμο και τη «φόρα» που θα έχουν από την έναρξη της νέας πολιτικής χρονιάς. Αν ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει δημοσκοπικά να περάσει το 17,8% των εκλογών του 2023 θα εμφανιστεί πολύ πιο απειλητικός. Είναι λογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τους δώσει περισσότερο χρόνο. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν κομίζει κάτι καινούργιο ούτε σε επίπεδο προσώπων ούτε σε πρόγραμμα.

Από τη στιγμή που ισχύουν οι πληροφορίες πως ο Αντώνης Σαμαράς έχει αποφασίσει να φτιάξει το νέο του κόμμα κοντά στις κάλπες ενδεχομένως μέχρι την άνοιξη ο πρώην πρωθυπουργός να κινδυνεύσει να «καεί στο ζέσταμα». Το εκλογικό κοινό κουράζεται από την αναμονή. Η αποδυνάμωσή του δεν είναι αμελητέος παράγοντας, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς θα επιχειρήσει να κερδίσει αποσυσπειρωμένους ψηφοφόρους της γαλάζιας παράταξης. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βγει κερδισμένος αν για μια ακόμα φορά αποδείξει πως δεν «μπλοφάρει» τηρώντας τις υποσχέσεις του.



Πηγή: skai.gr

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