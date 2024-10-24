Στην παροχή βοήθειας συνολικού ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κατέληξε η διεθνής διάσκεψη για την παροχή βοήθειας στο Λίβανο που οργάνωσε σήμερα στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Εξ αυτών τα 800 εκατομμύρια θα έχουν τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ 200 εκατομμύρια θα δοθούν για την ενίσχυση του Λιβάνου, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Στα 100 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η βοήθεια της Γαλλίας, σχεδόν ισόποση είναι και η βοήθεια της Γερμανίας, ενώ της τάξεως των 18 εκατομμυρίων ευρώ είναι η βοήθεια της Βρετανίας.

Υπέρ της ταχείας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο τάχθηκε εξάλλου σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος αναφερόμενος στη χθεσινή δήλωση του Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι ο στρατός του Ισραήλ υπερασπίζεται στη Γάζα και στον Λίβανο τον ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος «πως υπερασπίζεται κάποιος οποιονδήποτε πολιτισμό σπέρνοντας την βαρβαρότητα».

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ιράν χρησιμοποίησε τη Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ σε βάρος των συμφερόντων του Λιβάνου, όπως επίσης και για το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Λίβανο αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων από τον αστικό πληθυσμό.

