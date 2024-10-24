Μεξικό: Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο μπροστά από ένα κτίριο της υπηρεσίας δημόσιας ασφαλείας στο κεντρικό Μεξικό, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Αυτού του είδους οι επιθέσεις δεν είναι συνηθισμένες στην Πολιτεία Γκουαναχουάτο, μια από τις βιαιότερες περιοχές του Μεξικού.

Μία γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ενώ δύο άνδρες συνάδελφοί της φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα.

«Έγινε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από το κτίριο δημόσιας ασφαλείας του Ακαμπάρο» ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε μια ανάρτηση στο Facebook. Το Ακαμπάρο βρίσκεται στην Γκουαναχουάτο, την Πολιτεία όπου καταγράφεται ο υψηλότερος αριθμός ανθρωποκτονιών τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της κλιμάκωσης των ένοπλων αντιπαραθέσεων μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων και των δυνάμεων ασφαλείας.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές στο κτίριο, σε τέσσερα γειτονικά σπίτια και σε επτά αυτοκίνητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

