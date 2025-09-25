Η οικογένεια της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, της Ελληνίδας κληρονόμου που βρέθηκε νεκρή στο Λονδίνο έπειτα από τσίμπημα εντόμου, καταγγέλλει καθυστέρηση δύο εβδομάδων για τη διενέργεια νεκροψίας, ζητώντας απαντήσεις για το πώς «την άφησαν να πεθάνει».

Η Μαρίσσα εντοπίστηκε νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου από την οικιακή βοηθό στο σπίτι της οικογένειας στο Knightsbridge, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς της, τα δίδυμα αδέλφια της και τους συγγενείς της.

Δεκατέσσερις μέρες αργότερα, η εύπορη οικογένεια – μία από τις μεγαλύτερες της ελληνικής ναυτιλίας – παραμένει χωρίς σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου, ενώ δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει στην κηδεία και την ταφή της.

Συγγενής της δήλωσε στην Daily Mail: «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό. Ζήσαμε την τραγωδία, χάσαμε τη Μαρίσσα και όλα τραβούν εις μάκρος χωρίς λόγο».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν εδώ. Είμαστε απελπισμένοι, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό που ζούμε. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις».

Σύμφωνα με την οικογένεια, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της η 30χρονη είχε εκφράσει ανησυχία για ζαλάδες, κνησμό και υψηλό πυρετό σε δύο γνωστά νοσοκομεία του Λονδίνου – στο ένα μάλιστα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Ωστόσο, οι γιατροί της έδωσαν εξιτήριο και εκείνη επέστρεψε στο σπίτι, όπου κατέληξε.

Η νεαρή γυναίκα είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια αιματολογική νόσο τους μήνες πριν από τον θάνατό της. Οι συγγενείς της υποστηρίζουν ότι είχε ανακτήσει πλήρως την υγεία της.

Η μητέρα της, Μπέσσυ, και ο πατέρας της, εφοπλιστής Διαμαντής Λαιμός, έχουν προσλάβει νομικούς για να κινηθούν δικαστικά κατά του University College London Hospital (UCLH), καταγγέλλοντας ιατρική αμέλεια. «Πρέπει να μάθουμε τι σκότωσε τη Μαρίσσα... όλοι την εγκατέλειψαν», δήλωσε στενός συγγενής.

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι η επίσημη διάγνωση έκανε λόγο για «τοξική επίδραση δηλητηρίου» από «ζώο ή έντομο», ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε διενεργηθεί νεκροψία.

«Μιλήσαμε με ιατροδικαστή στην Αθήνα και μας είπε ότι η διαδικασία διαρκεί δύο ώρες. Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν σωστά και τελειώνει», τόνισε συγγενής.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η νεκροψία αναμένεται να γίνει σήμερα, ώστε να μπορέσει η οικογένεια να παραλάβει τη σορό και να τελέσει κηδείες σε Λονδίνο και Αθήνα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να «βρει ποιος φρόντισε τη Μαρίσσα», σημειώνοντας: «Όπως καταλάβαμε, δεν υπήρξε γιατρός που να την εξέτασε. Αυτό είπε στη μητέρα της η ίδια η διοίκηση του UCLH από την πρώτη μέρα».

Η μητέρα της άτυχης 30χρονης ζήτησε να μάθει λεπτό προς λεπτό τι ακριβώς συνέβη στο παιδί της από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα τους ανέφεραν, μόνο νοσηλευτές την είχαν δει και είχαν πραγματοποιήσει αιματολογικές εξετάσεις, τις οποίες απλώς έδειξαν σε γιατρό που δεν την είχε εξετάσει προσωπικά, προτού αποφασιστεί το εξιτήριο.

«Αυτό είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσηλευτές την είδαν, έκαναν εξετάσεις αίματος, τις έδειξαν σε έναν γιατρό και εκείνος είπε “μπορεί να φύγει”, τίποτα παραπάνω», καταγγέλλει η οικογένεια.

«Η μητέρα της πιστεύει ότι το παιδί της χάθηκε εξαιτίας τους. Ήταν επείγον περιστατικό και δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Είναι αδιανόητο. Μέσα σε λίγες ώρες χάθηκε η ζωή της. Δεν θα ξαναδεί ποτέ το παιδί της», δήλωσε συγγενής.

«Και δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα συμβαίνει κάτι με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Στην Αφρική; Η Μαρίσσα χάθηκε άδικα. Όλοι λένε ότι το σύστημα στη Βρετανία γίνεται ολοένα και χειρότερο, όλοι το ξέρουν», κατέληξε.

